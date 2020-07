El Gobierno de Estados Unidos pidió este jueves al juez de la Corte de Distrito de Delaware que no autorice la venta de Citgo por razones de política internacional y seguridad nacional, según informó el embajador/AN en EEUU, Carlos Vecchio.

En el documento presentado, la administración de Donald Trump reitera que “los Estados Unidos reconoce que Venezuela le debe pagar a Crystallex en base a una sentencia que ha sido confirmada en los tribunales», D.I. 174 at 3 (citando a CrystaIlex, 932 F.3d en 149), lo que no quiere decir que se le permita a Venezuela no cumplir con sus obligaciones legales. Pero dado el cambio de circunstancias desde que la Corte concluyó que Pdvsa era un alter ego de Venezuela en 2018, los Estados Unidos respetuosamente sostienen que el alivio bajo la Regla 60(b) puede ser apropiado”.

La decisión de la Corte está basada en la teoría del alter ego, según la cual Pdvsa y Citgo son parte del Estado venezolano porque fueron manejadas por Hugo Chávez sin respetar las formas. Por esa razón, adujo Crystallex, la demanda que le ganó al Estado venezolano puede ser pagada con la venta de acciones de Citgo.

Sin embargo, la administración Trump aclaró en el documento: “Dada la delicada y cambiante situación política de Venezuela, la política exterior y los intereses implicados de seguridad nacional de los Estados Unidos, y las sanciones económicas relacionadas, los Estados Unidos piden respetuosamente a la Corte que se abstenga de autorizar una subasta y venta del activo extranjero más grande e importante de Venezuela mientras la solicitud de licencia de Crystallex esté pendiente ante la OFAC. Tal acción pondría innecesariamente en peligro los intereses de los Estados Unidos, y cuestiones de equidad militan en contra de la provisión de tal alivio, particularmente cuando las partes todavía disputan la validez del mandato judicial de Crystallex”, concluye el documento.

Vecchio agradeció al gobierno estadounidense por esta decisión. “El escrito presentado por Gobierno de EEUU establece que con llegada del Gobierno Interino de Juan Guaidó, Citgo se mantiene como una empresa independiente y autónoma de la República. Por lo tanto, no puede cobrarse una deuda de la República con activos de Citgo (no aplica alter ego). Agradecemos a la administración del presidente Donald Trump y al Representante Especial Elliott Abrams por acompañar con acciones clave nuestra política para la protección de activos, para que al lograr la transición, sirvan a la recuperación de Venezuela. Seguimos”.Seguimos”.

2. En otras palabras, Gob. EEUU pide respetuosamente al juez abstenerse de dictaminar cualquier proceso de venta o subasta de acciones de CITGO para pagar a Crystallex, amparado en que Citgo y Estado venezolano son figuras jurídicas distintas. Ese es nuestro principal argumento. pic.twitter.com/zQ8muTcTD0 — CARLOS VECCHIO (@carlosvecchio) July 17, 2020