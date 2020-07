El Departamento del Tesoro de EEUU multó a la empresa Amazon con 134 mil dólares por haber realizado diversos servicios y envíos a personas sancionadas que están ligadas al gobierno de Nicolás Maduro.

“Amazon aceptó y procesó pedidos de personas que figuran en la Lista de OFAC Ciudadanos especialmente designados y personas bloqueadas (la «Lista SDN») que fueron bloqueados de conformidad con el Reglamento de sanciones por tráfico de estupefacientes, las armas de destrucción masiva, Regulaciones de Sanciones de Proliferadores, Sanciones de Organizaciones Criminales Transnacionales, el Reglamento de Sanciones de la República Democrática del Congo y de Venezuela, el Reglamento de sanciones de Zimbabwe, las sanciones mundiales contra el terrorismo y el Reglamento de Sanciones de narcotraficantes extranjeros. En lo aparente, las violaciones consistieron principalmente en transacciones que involucran bienes y servicios minoristas de bajo valor para cuyo valor total de transacción de las violaciones aparentes fue de aproximadamente $269,000”.

OFAC llega a un acuerdo con Amazon.com, Inc. con respecto a la posible responsabilidad civil por violaciones aparentes de múltiples programas de sanciones Amazon.com, Inc. (“Amazon”), una empresa con sede en Seattle, Washington, que ofrece servicios minoristas, comercio electrónico y servicios digitales a millones de clientes en todo el mundo, ha acordado pagar $ 134,523 para liquidar su posible responsabilidad civil por violaciones aparentes de múltiples programas de sanciones de la OFAC. Como resultado de deficiencias relacionadas con los procesos de detección de sanciones de Amazon, Amazon proporcionó bienes y servicios a personas sancionadas por la OFAC; a personas ubicadas en la región o países sancionados de Crimea, Irán y Siria; y a personas ubicadas o empleadas por misiones extranjeras de países sancionados por la OFAC. Amazon tampoco informó oportunamente de varios cientos de transacciones realizadas de conformidad con una licencia general emitida por OFAC que incluía un requisito de informe obligatorio, lo que anula esa autorización con respecto a esas transacciones. El monto del acuerdo refleja la determinación de OFAC de que las violaciones aparentes de Amazon no fueron atroces y se revelaron voluntariamente, y refleja aún más las medidas correctivas significativas implementadas por Amazon al descubrir las violaciones aparentes.

Descripción de las violaciones aparentes y la conducta que conduce a las violaciones aparentes

Desde el 15 de noviembre de 2011 hasta el 18 de octubre de 2018, las personas ubicadas en Crimea, Irán y Siria hicieron pedidos o realizaron negocios en los sitios web de Amazon para bienes y servicios de consumo y minoristas donde los detalles de la transacción demostraron que se proporcionarían bienes o servicios a personas en Crimea, Irán o Siria. Amazon también aceptó y procesó pedidos en sus sitios web para personas ubicadas o empleadas por las misiones extranjeras de Cuba, Irán, Corea del Norte, Sudán y Siria.

Además, Amazon aceptó y procesó órdenes de personas que figuran en la Lista de ciudadanos y personas bloqueadas de la OFAC (la “Lista SDN”) que fueron bloqueadas de conformidad con el Reglamento sobre sanciones por tráfico de narcóticos, el Reglamento sobre sanciones por proliferación de armas de destrucción masiva, el Código penal transnacional Reglamento de Sanciones de las Organizaciones, el Reglamento de Sanciones de la República Democrática del Congo, el Reglamento de Sanciones de Venezuela, el Reglamento de Sanciones de Zimbabwe, el Reglamento de Sanciones Globales contra el Terrorismo y el Reglamento de Sanciones Extranjeras de Narcóticos Extranjeros. En general, las violaciones aparentes consistieron principalmente en transacciones que involucraron bienes y servicios minoristas de bajo valor para los cuales el valor total de la transacción de las violaciones aparentes fue de aproximadamente $ 269,000.

Estas violaciones aparentes ocurrieron principalmente porque los procesos automatizados de detección de sanciones de Amazon no pudieron analizar completamente todas las transacciones y datos de clientes relevantes para el cumplimiento de las regulaciones de sanciones de la OFAC. En algunos casos, las órdenes se referían específicamente a un sancionado jurisdicción, una ciudad dentro de una jurisdicción sancionada, o una ortografía alternativa común de un jurisdicción sancionada, sin embargo, los procesos de selección de Amazon no marcaron las transacciones para revisión. Por ejemplo, los procesos de detección de Amazon no marcaron pedidos con campos de dirección que contiene una dirección en “Yalta, Krimea” para el término “Yalta”, una ciudad en Crimea, ni para el variación de la ortografía de Crimea. En otro ejemplo, Amazon no pudo interceptar o de lo contrario pedidos de banderas enviados a la Embajada de Irán ubicada en terceros países. Además, en varios cien instancias, los procesos automatizados de detección de sanciones de Amazon no pudieron marcar correctamente deletrea nombres y direcciones de personas en la lista SDN de OFAC.

En consecuencia, esta conducta resultó en violaciones aparentes del Reglamento de Control de Activos de Cuba, 31 C.F.R. Parte 515 (CACR); Reglamento de Sanciones de la República Democrática del Congo, 31 C.F.R. Parte 547 (DRCSR); el Reglamento de Sanciones de Kingpin de Narcóticos Extranjeros, 31 C.F.R. Parte 598 (FNKSR); el Reglamento de Sanciones Globales contra el Terrorismo, 31 C.F.R. Parte 594 (GTSR); el Reglamento iraní de transacciones y sanciones, 31 C.F.R. Parte 560 (ITSR); el Reglamento sobre sanciones por tráfico de estupefacientes, 31 C.F.R. Parte 536 (NTSR); el Reglamento de Sanciones de Corea del Norte, 31 C.F.R. Parte 510 (NKSR); el Reglamento de Sanciones Sirias, 31 C.F.R. Parte 542 (SySR); el Reglamento de sanciones de Sudán, 31 C.F.R. Parte 538 (SSR) 1; el Reglamento de Sanciones de Organizaciones Criminales Transnacionales, 31 C.F.R. Parte 590 (TCOSR); Orden ejecutiva 13685 del 19 de diciembre de 2014, “Bloquear la propiedad de ciertas personas y prohibir ciertas transacciones con respecto a la región de Crimea en Ucrania”; el Reglamento de Sanciones de Venezuela, 31 C.F.R. Parte 591 (VSR); el Reglamento de Sanciones sobre Armas de Destrucción Masiva de Proliferadores, 31 C.F.R. Parte 539 (WMDPSR); y el Reglamento de Sanciones de Zimbabwe, 31 C.F.R. Parte 541 (ZSR).

Finalmente, Amazon reveló a la OFAC que no informó 362 transacciones relacionadas con Crimea que había realizado de conformidad con la Licencia General No. 5, “Autorización de ciertas actividades prohibidas por la Orden Ejecutiva 13685 del 19 de diciembre de 2014 necesarias para cerrar las operaciones que involucran a la región de Crimea de Ucrania “(GL 5), que autorizó ciertas transacciones prohibidas por EO 13685 hasta el 1 de febrero de 2015. Los términos de GL 5 incluían el requisito de que las transacciones autorizadas por GL 5 se informaran dentro de los 10 días posteriores a la conclusión de las actividades de liquidación. Como se establece en § 501.801 (a) del Reglamento de Informes, Procedimientos y Sanciones, 31 C.F.R. Parte 501, “Las personas que se benefician de ciertas licencias generales pueden tener que presentar informes y declaraciones de acuerdo con las instrucciones especificadas en esas licencias. El hecho de no presentar oportunamente toda la información requerida en dichos informes o declaraciones puede anular la autorización que de otro modo proporciona la licencia general y dar lugar a violaciones aparentes de las prohibiciones aplicables que pueden estar sujetas a la acción de cumplimiento de la OFAC “. Amazon identificó previamente e informó a la OFAC 245 transacciones que involucran Crimea realizadas de conformidad con GL 5 el 13 de febrero de 2015 (dentro del período de informe requerido), pero no informó 362 transacciones adicionales hasta mucho después de que expiró el período de informe requerido. Debido a esta falla en el informe, la autorización en GL 5 se anula con respecto a esas 362 transacciones.

Cálculo de penalizaciones y análisis de factores generales

El monto legal máximo de penalización monetaria civil por las violaciones aparentes fue de $ 1,038,206,212. Sin embargo, OFAC determinó que Amazon divulgó voluntariamente las violaciones aparentes y que las violaciones aparentes constituyen un caso no grave. En consecuencia, bajo las Pautas de cumplimiento de sanciones económicas de la OFAC, 31 C.F.R. Parte 501, aplicación. R., el monto de la multa civil monetaria base por las violaciones aparentes es igual a la suma de la mitad del valor de la transacción por cada violación aparente, que en este caso es de $ 134,523.

El monto del acuerdo de $ 134,523 refleja la consideración de la OFAC de los Factores Generales bajo las Pautas de Aplicación.

