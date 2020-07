Nicolás Maduro reiteró este domingo que su gobierno actuará contra cualquier foco de coronavirus que aparezca en el país porque, ante la situación de pandemia, nadie «es dueño de nada» en Venezuela. Mencionó como ejemplo centros de trabajo en Chivacoa, Yaracuy, y también viviendas de particulares donde los contagiados son «hospitalizados» y sus contactos «aislados».

Así lo dijo al anunciar 470 casos importados y 64 importados:

“Hay gente que se quita la máscara en el trabajo, se relajan las medidas y bueno, se han dado unos focos importantes…. En Yaracuy, en Chivacoa, recuerdo hace cuatro semanas. En sucre, en Cumaná, actuamos rápido. Pum. Paramos. Hicimos pruebas masivas. Trancamos el centro de trabajo donde se produjo. La trancamos. Por un tiempo. Y luego se reactivó prueba a prueba. Así es. Donde aparezca un foco vamos a actuar de esa manera. Hay gente que a veces se quiere oponer. No, a mí nadie me va a sacar de aquí. A mí nadie me va a hacer pruebas. No, yo soy dueño de este sitio. No. Usted no es dueño de nada», dijo.

«Aquí hay una situación especial de pandemia y aquí tiene que haber orden y colaboración con las autoridades. A todo nivel. No estamos para estar con jueguitos. Como dicen, el que entendió, entendió. No estamos para jueguitos. Estamos para cuidar la salud, y si surgió un foco en un sitio, ahí se actuó. De la amanera que actuamos. De manera consciente. Con argumentos. Protegiéndonos y protegiendo. Haciendo la prueba. Hospitalizando a la persona que sale positiva. Aislando a los contactos. Como siempre, pues”.