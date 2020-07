El secretario general nacional de Unidad Visión Venezuela, diputado Omar Ávila,ropuso a la administración de Nicolás Maduro realizar dos estudios urgentes para cuantificar la presencia del coronavirus entre la población venezolana. Esto, ante el aumento alarmante de casos de contagios.

El primero es un estudio epidemiológico nacional entre la población asintomática y el segundo, al detección de trazas de ARN del Covid-19 en las aguas residuales urbanas, por área geográfica.

Ávila recordó que Venezuela es un país muy vulnerable al contagio debido a problemas que viene arrastrando por años, donde la calidad de los servicios de salud se han visto mermados por falta de insumos para paliar enfermedades.

«La pandemia del Covid-19, conjugada con los niveles de pobreza extrema y la situación humanitaria compleja por inseguridad alimentaria, sanitaria e hídrica que padece el país, comportan una amenaza superior para toda la sociedad”, dijo.

Asimismo recordó en el estudio Encovi 2019-2020 presentado esta semana soncluyó que el 70% de los venezolanos ganan menos de 1,5 dólares diarios(Encovi 2019-2020), que representa el ingreso mínimo admisible a nivel mundial para una persona. Y, además, por padecer niveles de inseguridad alimentaria moderados o severos, “comporta un riesgo extremo de agudización de la pobreza extrema, de la situación humanitaria del país y de su vulnerabilidad sanitaria, debido al debilitamiento inmunológico que la subnutrición o inseguridad alimentaria”.

Ávila pidió a los venezolanos protegerse del virus, porque «cuidarse uno mismo, es cuidar a otros».

Estas propuestas las introdujo ayer ante el Ministerio de Salud y espera poder hacerlo en un derecho de palabra al Consejo de Estado, derecho de palabra solicitado el pasado 30 de abril.

No se alegra por el positivo de Cabello y El Aissami

Ávila manifestó que aunque no comparta ideologías políticas con personajes del gobierno, no significa que deba alegrarse porque hayan resultado positivo a las pruebas del Covid-19. “Es importante que en momentos como estos se abandone las posturas guiadas por el odio en tan terribles situaciones que enfrenta la humanidad. No estamos exentos a ser contagiados por el coronavirus, enfermedad que no distingue raza, credo, color o ideología política. Pienso que es propicia la ocasión para recordar que los expertos han dicho que 7 de cada 10 personas terminarían contrayendo el virus en el mundo”.