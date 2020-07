El diputado José Manuel Olivares (PJ – La Guaira) aseveró este miércoles que Venezuela es el país con la tasa más alta de muertes en los hospitales de toda la región, y dijo que van 36 muertos entre personal de salud y 120 miembros de hospitales infectados de Covid-19.

“En Venezuela no solo está la angustia de no tener tratamiento, sino la angustia de no tener tapabocas, no hay guantes, el 78% de los hospitales no tienen agua, el 86% de equipos rayos X resonadores no funcionan, no hay laboratorio, no tienen como salvar una vida ante dificultades del Covid. Hoy, Venezuela cumple con la cifra más alta en la tasa de mortalidad de Covid-19 en los hospitales de toda la región, el país donde más mueren personas en los hospitales. Para la fecha van 36 muertos entre personal de salud, y hay 120 miembros de personal de salud positivos para Covid-19”, afirmó Olivares en el programa El Show de Bocaranda por TVVenezuela Noticias.

El parlamentario en el exilio y comisionado para Emergencia de Salud y atención al migrante aseguró que la AN alertó sobre la llegada del Covid-19 al país y tomaron medidas de prevención “pero la arrogancia del régimen de Maduro hizo que se accionara un mes después cuando reaccionaron, y se perdió un mes valiosísimo. Maduro prefirió montar máquinas para un fraude electoral en vez de comprar máquinas respiradoras para salvar vidas”.

“Ante el Covid-19, el 85% de los hoteles en Caracas están colapsados, no hay camas en los hospitales de la capital para los pacientes contagiados y se agotaron las pruebas PCR. Las cuentas de la dictadura no cuadran. En el oriente del país se acabaron las pruebas rápidas, somos el país que menos pruebas PCR hace en Latinoamérica. Luego de 15 días hacen la PCR, cuando ya muchas personas ni síntomas tienen o ya perdieron su vida y perdieron la batalla”, reiteró.

Olivares destacó que el “régimen” de Maduro no ofrece cifras reales sobre tasa de mortalidad por Covid-19. “En el país es imposible que al no tener recursos como agua, tengamos la tasa más baja de mortalidad. A las cifras de muertes de la dictadura sumamos 133 casos que hemos confirmado, van 275 venezolanos que han muerto por Covid-19. El régimen tiene un retraso de 15 días para dar resultados. Los números de contagios que ofrecen han sido muestras tomadas desde hace 10 días. Existe manipulación en la información que ofrecen. Se necesitan datas certeras para decir proyecciones. El ciudadano tiene miedo y a veces no reporta que tiene Covid-19”.

“Es vergonzoso ver como la Guardia Nacional conspira con grupos irregulares en la frontera para cobrarle a los venezolanos que transitan hacia y desde Colombia. Van a Colombia a hacer mercados porque les rinde más la platica, pero deben pagar para ingresar a territorio venezolano. Venezolanos regresan porque muchos trabajan en la economía informal que está paralizada con la pandemia. Al regresar, se encuentran con un Nicolás Maduro con una actitud despreciable, de desprecio y un miserable al llamarlos arma biológica y bioterroristas, deben marcarle las casas, cuando son venezolanos que van a refugiarse a sus casas. Maduro no tiene ni idea que el tiempo de supervivencia del virus por ejemplo en una bolsa o cualquier superficie es de 12 horas”, concluyó.

#29Jul “El día de hoy, Venezuela cumple con la cifra más alta en la tasa de mortalidad de COVID-19 en los hospitales de toda la región”, según informó el comisionado para Emergencia de Salud y atención al migrante, @joseolivaresm. #ElShowDeBocaranda pic.twitter.com/QvDlVrUx5i — TVV Noticias (@TVVnoticias) July 29, 2020

#29Jul El comisionado para Emergencia de Salud y atención al migrante, @joseolivaresm, aseguró que la AN alertó sobre la llegada del COVID-19 al país y tomaron medidas de prevención “pero la arrogancia del régimen de Maduro hizo que se accionara un mes después” #ElShowDeBocaranda pic.twitter.com/5HE0uOtWlF — TVV Noticias (@TVVnoticias) July 29, 2020

#29Jul El comisionado para Emergencia de Salud y atención al migrante, @joseolivaresm, indicó que ante el COVID-19, el 85% de los hoteles en Caracas “están colapsados, no hay camas en los hospitales para los pacientes contagiados y se agotaron las pruebas PCR” #ElShowDeBocaranda pic.twitter.com/tOJqwFhx5F — TVV Noticias (@TVVnoticias) July 29, 2020

#29Jul El comisionado para Emergencia de Salud, @joseolivaresm, asegura que el régimen de Maduro no ofrece cifras reales sobre tasa de mortalidad por COVID-19. “En el país es imposible que al no tener recursos como agua, tengamos la tasa más baja de mortalidad” #ElShowDeBocaranda pic.twitter.com/NXHaBtQOpO — TVV Noticias (@TVVnoticias) July 29, 2020

#29Jul “El régimen tiene un retraso de 15 días para dar resultados. Los números de contagios que ofrecen han sido muestras tomadas desde hace 10 días. Existe manipulación en la información que ofrecen”, así lo enfatizó @joseolivaresm. #ElShowDeBocaranda pic.twitter.com/VkzGakCQpJ — TVV Noticias (@TVVnoticias) July 29, 2020