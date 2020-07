La toma del Poliedro de Caracas para albergar a pacientes asintomáticos de coronavirus no es más que una reacción desesperada por parte del gobierno de Nicolás Maduro ante el inminente colapso del sistema hospitalario, y sobre todo, para no tener una imagen parecida a Guayaquil (Ecuador).

Así lo considera el diputado en el exilio José Manuel Olivares, quien en contacto telefónico con ND señaló:

“Esto es una reacción desesperada ante el colapso. Tienes el colapso inminente del sistema, hospitalario y lo que está tratando de hacer es no tener una imagen parecida a Guayaquil, sino tener un sitio donde tenerlos y el componente político de controlar la información, manipular datos, fallecidos, tener el control”.

El también médico aseveró que lo del Poliedro en un sinsentido porque en abril pasado, Maduro aseguró que habían 27 mil camas listas para atender a los contagiados. “Esa matemática no cuadra. ¿Para qué vas a construir un hospital de campaña? Esa es una demostración clara de que Maduro miente, ha mentido y no ha construido la estructura de atención para el Covid-19”.

Olivares se refirió a la toma de los hoteles. A su juicio, “únicamente tendría sentido si tú vas a sacar a un venezolano de La Vega, que es un sector popular, donde no puedes tener distanciamiento social (…) y lo vas a llevar al Poliedro o al hotel para que pase sus 15 días de aislamiento. Esa es la única explicación”, añadió.

Y así advirtió que no se puede tomar a todo el mundo, aislarlos en los hoteles y esperar a que el resultado de la PCR (que en Caracas son 10 días de espera y en el interior 18 días, de acuerdo a Olivares) llegue, “porque probablemente, esa persona en un sitio con alta concentración del virus, si no estaba enferma, se va a enfermar”.

“Ese el círculo vicioso de Nicolás Maduro lleno de errores e impericia que ha causado que vayamos al colapso y desastre”, alertó.

Este viernes el gobierno de Maduro abrirá el Poliedro de Caracas para albergar a los enfermos asintomático de Covid-19. Ya habían 900 camas dispuestas, solo ayer, y la meta es alcanzar las 1.200. “Y hemos venido activando hoteles para cumplir el fin de que todos los casos tengan tratamiento de coronavirus”, indicó.

E igualmente afirmó que los gimnasios verticales iban a ser tomados para aislar a estos pacientes.

“Que los gimnasios verticales del país se vayan preparando para tener capacidad -si hiciera falta- para lograr algo que solo se hace en Venezuela: tratamiento y hospitalización personalizada a las personas que se confirmen son portadores del virus”, dijo Maduro anoche en cadena.

¿Quién va a atender a esos pacientes en el Poliedro?

Consultado sobre si sabe quiénes serán los que atiendan a los infectados en el Poliedro, Olivares dijo no tener conocimiento, pero sí demostró su temor por que sea personal poco capacitado para el manejo de pacientes con Covid-19 que, si se complican, son bastante difíciles de llevar.

“Cuando se complican en UCI, es un paciente que va a tener complicaciones respiratorias, renales, hematológicas, cardiovasculares, hemodinámica; es decir, es un paciente que amerita de bastante pericia y conocimiento médico, sobre todo en área especializada. No es un manejo general. Es un paciente que se puede complicar por cualquier lado”, indicó.

Y afirmó: “No tenemos la información, no se ha solicitado ayuda que nosotros sepamos a las sociedades médicas. Vamos a investigar quiénes estarán adelante porque si tienes un gran número de pacientes, necesitarás material protección y gran número de personal de salud”.

No es un hospital

Olivares fue enfático al señalar que lo del Poliedro no es ningún hospital, sino un centro de aislamiento, principalmente porque no se tienen los insumos mínimo necesarios para atender a un paciente con coronavirus.

“Tú estás aislando a las personas que no sabes cómo los vas a atender. Atención de agua, de servicios, comida. No se sabe. Y va a ser un foco de contagio. Estas medidas no tienen ningún sentido en términos médicos. Pones carpas ahí, pero para qué. Si no hay sistema de concentración de oxígeno, no vas a poder a tener a un paciente en terapia. No vas a tener atención médica. Maduro quiere hacer creer que está construyendo un hospital y no es verdad. Eso no es cierto. No hay el sistema para tener UCI, no tienes concentración de oxígeno, solo tendrás gente aislada”, señaló.

“Tienes un nuevo foco de alta posibilidad de contagio y ahí solo vas a aislar a la gente, porque ahí no tienes presión o concentración de oxígeno. Estás construyendo unas camas para aislar personas, sin respiradores o UCI. No vas a poder atender a los pacientes complicados. Está queriendo hacer ver que está construyendo un hospital y no es verdad. No estás construyendo capacidad hospitalaria, sino lugares de aislamiento”, recalcó.

Control policiaco de la pandemia

Olivares considera que la pandemia en Venezuela tiene un férreo control policiaco. “Te busca el FAES, el Sebin, te meten aquí, te meten allá; esa es la lógica de ellos, es lo que están queriendo hacer”.

Y ante eso, se le consultó sobre si cree que este control ejercido por fuerzas de seguridad del Estado responde a una nueva escasez de gasolina en el país. Respondió claro: “Tiene mucho sentido”

“Yo creo que detrás de esto hay un manejo de la pandemia político para tratar de sostener la crisis inminente y social del país, los deterioros en alimentos, servicios, gasolina; y con este control férreo lo que están buscando es evitar mayores focos de protesta, porque la gente tiene miedo de enfermarse y miedo a protestar. Tiene mucho sentido ese análisis y entra dentro de lo que nosotros pensamos que está pasando en el país”.

