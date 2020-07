El diputado José Manuel Olivares (PJ – La Guaira) envió un mensaje este jueves a Nicolás Maduro donde le pregunta qué pasó con las 23 mil camas que tenían para atender a pacientes con coronavirus, tras el anuncio de la apertura en El Poliedro de Caracas de 1.200 camas más.

“¡Maduro miente! ¿Qué pasó con las 23.000 camas que tenían para los pacientes Covid-19?. Hay 7.000 casos activos y ya no tenemos camas”, expresó Olivares vía Twitter.

La publicación del parlamentario en el exilio fue en respuesta a un tuit de AVN Titulares, donde citaban que Maduro dijo: “mañana entregamos el Poliedro de Caracas con la instalación de mil 200 camas para atender a todas las personas confirmadas de Covid-19”.

“Mentir en la pandemia es poner en riesgo la vida de los venezolanos”, advirtió Olivares.

Un día antes, el comisionado para Emergencia de Salud y atención al migrante aseveró que Venezuela es el país con la tasa más alta de muertes en los hospitales de toda la región, y dijo que van 36 muertos entre personal de salud y 120 miembros de hospitales infectados de Covid-19.

“En Venezuela no solo está la angustia de no tener tratamiento, sino la angustia de no tener tapabocas, no hay guantes, el 78% de los hospitales no tienen agua, el 86% de equipos rayos X resonadores no funcionan, no hay laboratorio, no tienen como salvar una vida ante dificultades del Covid. Hoy, Venezuela cumple con la cifra más alta en la tasa de mortalidad de Covid-19 en los hospitales de toda la región, el país donde más mueren personas en los hospitales. Para la fecha van 36 muertos entre personal de salud, y hay 120 miembros de personal de salud positivos para Covid-19”, afirmó Olivares este miércoles en el programa El Show de Bocaranda por TVVenezuela Noticias.



El parlamentario en el exilio aseguró que la AN alertó sobre la llegada del Covid-19 al país y tomaron medidas de prevención “pero la arrogancia del régimen de Maduro hizo que se accionara un mes después cuando reaccionaron, y se perdió un mes valiosísimo. Maduro prefirió montar máquinas para un fraude electoral en vez de comprar máquinas respiradoras para salvar vidas”.