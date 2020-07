El diputado Américo De Grazia (La Causa R – Bolívar) aseveró este martes que la Fanb y el “Cartel de los Soles” avalan la explotación del petróleo, de mina y de gas al sur de Venezuela apoyados además con el ELN y otras organizaciones armadas.

“El 26 de septiembre de 2006, la primera masacre que se tuvo conocimiento público, notorio y comunicacional, la ejecutaron las Fuerzas Armadas, en la zona indígena de Musupa, que es el Alto Paragua, allí murieron 8 personas y los involucrados eran militares. Sacaron luego a pranes para involucrar al ELN, y todo es una operación del alto mando militar”, detalló De Grazia al programa Código 58 de TVVenezuela Noticias.

Así mismo, el parlamentario exiliado en Italia señaló que “ahora las masacres las cometen los pranes y los guerrilleros. Todo está avalado a través de una compañía anónima militar para la explotación del petróleo, de mina y de gas que es Camimpeg, en todas esas operaciones está involucrada la Fuerza Armada y en consecuencia el Cartel de los Soles, y están comprometidos con el ELN y otros grupos armados”.

“Ya somos parte en el tema de violaciones de Derechos Humanos a nivel de la ONU, cosa que no ocurría anteriormente, y ya eso es un avance. El no visibilizar la presencia de grupos armados del terrorismo internacional franquiciados por Cuba, como son el ELN y las Farc, el Hezbolá y el Hamas, ponen todavía un largo trecho que recorrer en materia de violación de DDHH. Como venezolanos nos corresponde insistir en que estos elementos sean puestos en contexto, porque eso da la idea de Venezuela como territorio ocupado, ocupado por estos grupos terroristas, por China, por Irán, por Cuba, por Turquía, y por Rusia, de modo que no es cualquier cosa. Grupos terroristas son mucho más confiables para el régimen de la narcodictadura de Nicolás Maduro”, reiteró.

Finalmente, De Grazia indicó que “en los estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro, las Fuerzas Armadas Nacionales son parte fundamental, integral y promotora de la violencia para controlar la zona minera. Quien introdujo las bandas delictivas en las zonas mineras venezolanas fue el general Francisco Rangel Gómez, gobernador del Estado Bolívar en el año 2006”.

