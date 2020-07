El bono vacacional universitario, que ya se tuvo que haber depositado en las cuentas de los profesores y trabajadores de todas las universidades del país, tiene cuatro problemas: es fraccionado, paupérrimo, devaluado y además, tardío; pues a pocos días de que inicie el periodo de vacaciones, todavía no se ha cancelado en su totalidad.

Así lo denunció el presidente de la Asociación de Profesores de la USB, William Anseume, quien en declaraciones a ND señaló que el bono, que ya se pagó en algunas universidades, como la Experimental de Guayana (UNEG); no llega ni siquiera al 50% de lo que en teoría tiene que ser.

“Lo que han dicho las universidades que ya han cobrado, como la UNEG (Guayana), es que ni siquiera llega al 50%, porque está contemplado el pago fraccionado, que es una cosa que estamos protestando indudablemente y hemos manifestado nuestro rechazo desde hace varios días”, dijo Anseume.

Criticó el profesor universitario que no se sabe exactamente qué fue lo que desembolsó el Ministerio de Educación Universitaria controlado por César Trompiz, ni tampoco cuántos días, pues asegura que hay mucha desinformación al respecto.

“No se sabe el porcentaje exacto de lo que van a pagar, no se sabe si algunas universidades han completado con recursos propios mientras se consolida el ingreso que está enviando el ministerio que siempre tiene sus torpezas. La problemática es enorme para los profesores y trabajadores de las universidades que están esperando el bono para comer. Es otro atropello más al derecho laboral de los universitarios”, denunció.

Asegura que esa falta de esclarecimiento informativo es a propósito, con la finalidad de generar angustia y más descalabro en las universidades del país.

“Es deleznable el hecho de que nos estén pagando fragmentado, cuando es una cosa que han debido pagar de una vez porque se sufre el rigor de la devaluación, del valor adquisitivo de eso que van a pagar. Es otro atropello contra las universidades y universitarios”, apuntó.

Dificultades administrativas

Explicó Anseume que, además de la poca información respecto al pago, no se ha terminado de concretar en las universidades debido a dificultades administrativas, pues ya las casas de estudio tienen nóminas consolidadas y al recibir recursos incompletos, se ven en la necesidad de rehacerlas en función de lo que llega.

“Esa es la excusa que están dando desde la universidad”, indicó.

Y aclaró: “Lo que se tiene entendido es que el pago de una fracción del bono salió desde el Ministerio de la OPSU hacia todas las universidades. Algunas ya han procedido con el pago y otras lo han retrasado, por problemas administrativos que tienen que ver con la consolidación de las nóminas”.

Además, precisó que esa primera parte del bono vacacional la tienen las universidades desde el pasado fin de semana y que solo algunas están procediendo a pagarlo. “Algunas lo hicieron ayer y otras lo van a hacer hoy. Algunas han presentado dificultades con la consolidación de las nóminas y son las que han tenido retrasos”, insistió.

No obstante, dice que el problema es que el bono no tiene por qué ser pagado fraccionado, ni tardío, pues de acuerdo a la ley, tiene que ser depositado 15 días antes de que comience el período vacacional, el cual inicia el 1 de agosto. “Por lo que debieron haber pagado por lo menos desde el 15 de julio”.

“Es una desesperación horrible”

ND conversó con Guillermo González*, un jubilado universitario que todavía no ha cobrado su bono vacacional, quien aseguró que el retraso en el pago es una “desesperación horrible”.

“Es un abuso que aun sabiendo las críticas condiciones del país, sobre todo por la crisis económica que galopa cada vez por culpa de este mal gobierno, todavía no nos paguen el bono vacacional, que no es que nos va a hacer millonarios, pero por lo menos nos dejará comprar algo de comida”, criticó.

González trabajó en la Universidad Experimental Simón Rodríguez (UNESR) por más de 20 años y coincide con Anseume al considerar como un atropello que, además del retraso, el bono no vaya a ser cancelado por completo, sino en dos partes.

“¿Dónde está el resto del dinero? Todavía si estuvieran agarrándolo para mejorar las condiciones de los núcleos, pero no. Ir a la universidad da es pena ajena. Entonces no entiendo por qué me van a pagar fraccionado. Es un atropello más de este gobierno”, cerró el jubilado.

*Guillermo González es el nombre ficticio de una fuente de la UNESR que no quiso exponerse a represalias.

@jherreraprensa