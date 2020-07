El Consejo Nacional Electoral (CNE) publicó este miércoles en su página web la lista con el nombre de las personas seleccionadas para ser miembros de mesa en las elecciones parlamentarias convocadas para el 6 de diciembre, y hubo varias denuncias de cambio de residencia en la red social Twitter.

El 24 de julio la presidenta del CNE Indira Maira Alfonzo, informó que sería desde el 27 de julio cuando los venezolanos seleccionados podrían consultar su estado a través de la página www.cne.gob.ve o a través del 0800CNE00, reseñó Estándar Digital.

La elección se realizó el 23 de julio con la presencia de los representantes de las 107 organizaciones con fines políticos de la nación. Así como también la de los 24 integrantes de las Juntas Electorales Regionales, 335 que constituyen las Juntas Electorales Municipales, además de quienes integran las Juntas Electorales Parroquiales.

Denuncias



La periodista Sarai Coscojuela denunció en Twitter que “me meto en la página del CNE, porque vi que salió la lista de miembros de mesa, y me encuentro con la sorpresa de que me cambiaron arbitrariamente el centro de votación al estado Bolívar, cuando siempre he vivido y votado en Caracas”.

“A mí también me cambiaron sin haberlo pedido y aunque no me perjudicaron con el cambio, si molesta porque es una decisión unilateral, sin solicitarlo, sin aviso y sin protesto. No sé desde cuándo me cambiarían porque la última vez que voté fue en el 2015, pero en el corte al 31-03-2020, ya me sale nueva dirección. Votaba en La Trinidad y me cambiaron a Guarenas, a media cuadra de mi casa. Me imagino que se guiaron por el Rif”, respondió a Coscojuela el usuario Jorge Orlando Borjas.

La comunicadora Ariadna García también denunció que “entro a revisar mis datos en CNE luego de la denuncia de Sarai Coscojuela y me encuentro con la desagradable sorpresa de que arbitrariamente cambiaron mi centro de votación para el estado Yaracuy. Siempre he votado en Caracas donde vivo desde los 17 años”.

“En las elecciones siempre he votado en San Bernardino, en el municipio Libertador del Distrito Capital. Ahora el CNE me muda de centro (sin pedir ningún cambio de residencia) y aparezco en un centro de votación en Cúpira”, denunció la usuaria Twitter Mariana Soledad.

Consecuencias de no asistir el 6D como miembro de mesa del CNE



El periodista Eugenio Martínez aclaró en Twitter que los seleccionados para el servicio electoral el 6D (que no puedan trabajar en las mesas de votación, etc) deben presentar la solicitud de excepción (aunque CNE nunca ha sancionado a alguien por esta causa, la ley establece multas por no prestar servicio electoral).

“La multa por no prestar el servicio electoral oscila entre 10 y 50 UT o arrestro proporcional. Pueden excusarse (pero deben demostrarlo) los mayores de 65 años, personas con alguna discapacidad, ciudadanos cuya profesión u oficio las obligue a laborar el 6D”, agregó Martínez.

El comunicador concluye señalando que por alguna razón, en el cronograma del CNE no se especifica la fecha máxima en que pueden entregarse la excepción al servicio electoral. “Generalmente se admiten hasta 2 semanas antes de la elección”.

