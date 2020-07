El constituyentista Andrés Eloy Méndez reprochó la actuación de una comisión de las FAES contra él y su familia. Según contó, varios funcionarios se bajaron de tres camionetas armados y fueron contra su carro, argumentando que se trataba de un operativo contra el Covid-19.



Así lo denunció en un programa de radio, donde indicó que el pasado miércoles 15 de julio, estando acompañado de su esposa y su hijo de tres años, en el puesto de control del kilómetro 7 en la entrada a Coro, al oeste de Falcón; los funcionarios del cuerpo, portando armas largas, se dispusieron a requisar el carro. Cuando preguntó por qué estaban haciendo lo que el consideró como un ‘procedimiento ilegal’, éstos les respondieron que así era como se hacían las cosas ahora, en palabras de Méndez. Así reseña El Pitazo.

En el audio, donde se le escuchó molesto, reconoció que el país está en una situación “extrema”, pero precisó: “los venezolanos tienen derechos, estén donde estén tienen derechos; y aquí no están suspendidas las garantías constitucionales y ni siquiera está eliminado el derecho a transitar, solo está restringido”.

“Las cosas ilegales me irritan y no porque me lo hagan a mí, sino que se trata del derecho que tiene la gente”, dijo el oficialista, quien además cargó contra el subdirector de las FAES en esa entidad, al exigirle que controle la actitud de los funcionarios, pues, dice, “dejan mal el nombre del cuerpo policial”.

Méndez aseguró que llevará su denuncia ante instancias mayores del alto mando militar, así como al gobernador del estado Falcón, Víctor Clark, a quien pidió no avalar este tipo actuaciones violentas en contra la ciudadanía.

Con información de El Pitazo.