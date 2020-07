El ex embajador de Venezuela ante la ONU Ginebra y profesor de derecho internacional, Víctor Rodríguez Cedeño, indicó este martes que el “régimen” de Nicolás Maduro tendrá que “rendir cuentas” por lo que diga el empresario Álex Saab en EEUU, y a su juicio, la información de Saab “podría cambiar” el ritmo político en Venezuela.

“La decisión de la Corte Suprema de Cabo Verde tendrá que enfrentar el traslado de Saab a EEUU. Saab tendrá que rendirle cuentas a EEUU ya que se produjeron movimientos de grandes sumas de dinero en su territorio. La situación jurídica de Saab en EEUU va a ser aún más difícil. Él dirá verdades. Lo que diga Saab va a ser un escándalo para el régimen de Maduro, van a tener que rendir cuentas de todo lo que diga este señor allá. Las consecuencias para el régimen por la extradición de Álex Saab con muy graves, ya que él contiene mucha información que podría cambiar hasta el rumbo político de país. Este señor podría tener en sus manos una bomba importante de información que podría cambiar el ritmo político en Venezuela”, afirmó Rodríguez Cedeño a TVVenezuela Noticias.

Así mismo, aseguró que la situación para Saab “es muy difícil, porque ellos están amparándose en la inmunidad de jurisdicción y eso exige una función diplomática o representativa del Estado venezolano, lo que no es cierto. Él no es un representante del Estado venezolano, porque él no viajaba en ese momento como un representante del Estado, por lo tanto no tendría la inmunidad de jurisdicción y la inviolabilidad personal que le protegería la legislación internacional”.

“Es importante destacar que este caso no está regulado con la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, ni tampoco sobre las relaciones consulares, como fue el caso de Hugo Carvajal en Aruba, que estaba protegido, y en alguna medida con la Convención de 1963 sobre relaciones consulares. En este caso estaría, en el mejor de los casos para él, en la Convención sobre Misiones Especiales, que es la diplomacia ad hoc, que protege a las personas que representan al Estado y que van a otro Estado en una misión especial no permanente”, reiteró.

Finalmente, Rodríguez Cedeño sostuvo que “no tiene cabida la protección de inviolabilidad personal para Saab, ya que la extradición está aprobada. Su abogado, anunció que Venezuela demanda a EEUU y a Cabo Verde por violar la inmunidad de Saab, una tontería mediática, eso es absurdo. Y el hecho de que lo esté defendiendo Garzón, quien es un hombre cuestionado en derecho internacional, ha cometido errores muy graves, eso tampoco es un salvoconducto para su posición jurídica en Cabo Verde. Creo que va a ser extraditado, la decisión está sobre la puerta”.

