Con este lunes son 6 los días en donde no se sabe nada del primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, quien el pasado 9 de julio informó que había contraído coronavirus.

El medio de investigación CNW le ha hecho seguimiento al líder chavista y temprano en la mañana de hoy indicó: “Otras 24 horas han pasado, ahora son 6 días sin actualización del estado de Diosdado Cabello”.

Ya ayer había posteado que “no estoy tratando de comenzar las teorías de conspiración, pero incluso las cuentas chavistas parecen estar preocupadas por Diosdado, no se lo ha visto desde que anunció que tenía Covid y no ha habido actualizaciones sobre su condición en los últimos 5 días”.

En ese sentido, el periodista Francisco Poleo satirizó sobre el estado del número dos de chavismo: “¿Alguien sabe cómo le va a Diosdado? ¿El Aissami no le pasó su cura milagrosa?”.

Y es que la semana pasada, el ministro de Petróleo de Maduro indicó que se había curado del virus tras un reposo y tratamiento intensivo de 72 horas. “La victoria sobre el virus es irreversible”, dijo en Twitter El Aissami.

Another 24 hours have passed, now 6 days with no update on Diosdado Cabellos condition. https://t.co/f7U7xn7etW

— CNW (@ConflictsW) July 27, 2020