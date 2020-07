El medio investigativo CNW reveló información de los 81 vehículos incautados en Florida. De acuerdo a lo que publicó temprano, hay al menos dos empresas basadas en ese estado responsables de exportar carros a Venezuela durante años recientes, incluyendo automotores de más de 200 mil dólares.



En Twitter, señalaron que “al parecer, algunos de los carros incautados son de la compañía EJ Trade Logistics”.

“Podemos ver por fotos de ayer que la Toyota incautada tiene una de identificación de la compañía en la placa y se puede ver un vehículo idéntico en las redes sociales”, señala.

Y también señalan que la semana pasada, la compañía subió fotos de varios carros que iban a ser exportados a Venezuela y que algunos de ellos fueron incautados ayer.

“Aquí hay dos ejemplos de carros que ellos vendieron y que terminaron siendo incautados ayer”, dice CNW, para seguidamente explicar que más información para confirmar que EJ Trade Logistics estaba manejando los vehículos incautados es una camioneta Lexus fotografiada ayer. Este vehículo tenía luces de emergencia en la parrilla y esa misma camioneta, con las mismas luces, fue posteada en el Instagram de la compañía en pasado abril.

Y también agregaron a otra empresa. Se trata de Elite Motors Exports, otra empresa que “parecer estar involucrada en la exportación de carros lujosos a Venezuela”.

“Elite Motors Exports tenía la Range Rover que fe parte de la incautación”, apunta CNW, al tiempo de agregar que la foto que compartieron fue de hace dos días y muestra parte de los vehículos que fueron alistados dentro de los contendedores para ser llevados a Puerto Cabello, en el estado Valencia.

It appears some of the cars were seized from a company called EJ Trade Logistics. We can see from photos yesterday that a seized Toyota has one of their licence plates on their social media page an identical truck can be seen. pic.twitter.com/v3CEoYGA18 — CNW (@ConflictsW) July 9, 2020

On their social media over the past week they have uploaded photos of multiple cars that were going to be exported to Venezuela. Some of these cars were seized yesterday. Here are 2 examples of cars they promoted that ended up being seized yesterday pic.twitter.com/OAP2KJ3ZcY — CNW (@ConflictsW) July 9, 2020

More confirmation that EJ Trade logistics was handling the seized vehicles. This Lexus that was seized has emergency lights in the grill, the exact same car with emergency lights was posted to their Instagram in April. pic.twitter.com/tH6nJJY10f — CNW (@ConflictsW) July 9, 2020

This photo from 2 days ago shows some of the vehicles packed into Shipping containers for export to Puerto Cabello pic.twitter.com/5MWsMHr5Yy — CNW (@ConflictsW) July 9, 2020

El hecho

Hace dos días, autoridades de la Seguridad Nacional de EEUU incautaron 81 vehículos lujos que, al parecer, iban a ser entregados a funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro.

La incautación estaría promediada en unos 3,2 millones de dólares.

Ya el jefe adjunto del Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional de EEUU, John Tobon, aseguró que los 81 vehículos incautados que iban a ser llevados Venezuela estaban equipados para tener usos oficiales.

“Estos vehículos tienen equipos para ser utilizados por alguien de uso oficial, policías, servicios de inteligencia, etc. No sabemos quién estaba esperando esos vehículos, pero por su apariencia es obvio que era alguien con un propósito oficial”, señaló Tobon.