El comisionado/AN de Relaciones Exteriores, Julio Borges, expresó este viernes que “preocupa” que Agustín Rossi, ministro de Defensa de Argentina, no considere a Nicolás Maduro como “una amenaza”, cuando toda la región “así lo ha declarado”.

“Preocupa que el ministro de Defensa de Argentina no considere a Maduro como una amenaza para la región, especialmente cuando toda la región así lo ha declarado”, posteó Borges en su cuenta Twitter junto a un video con las delaciones de Rossi.

El diplomático opositor reiteró que “en Venezuela hay presencia de grupos como ELN, ex Farc y Hezbolá, este último ya atentó contra la paz de Argentina en el pasado”.

Cuando le preguntan a Rossi que el Gobierno que integra no reconoce la presidencia interina de Juan Guaidó, sino al Gobierno de Maduro y si no consideraba al oficialismo venezolano una amenaza para la región tras las acusaciones de EEUU de narcoterrorismo, dijo que “la verdad que me sorprende la pregunta, no sé cuáles son los nexos con las organizaciones terroristas. No es una palabra santa la palabra de EEUU, ¿dónde están los nexos de Maduro con organizaciones terroristas?”.

El 17 de julio, Borges sostuvo que hay un consenso internacional sobre el “carácter dictatorial del régimen” de Nicolás Maduro, el cual ha sido ratificado por Argentina, tras las declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados de ese país, Sergio Massa, quien señaló que “no hay dudas” que en Venezuela “hay dictadura”.

Massa indicó que la “dictadura” de Nicolás Maduro tiene la condena en el Informe Bachelet porque no cumple con los DDHH. Estas declaraciones contrastan con la de Alberto Fernández, quien resaltó ese mismo día la “legitimidad” de Maduro.