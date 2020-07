El canciller oficialista Jorge Arreaza denunció este jueves que el buque de guerra estadounidense USS Pickney de EEUU ingresó de manera «furtiva» a zona contigua del país, luego de que el Comando Sur reiteró que tiene derecho a navegar en aguas territoriales del Mar Caribe.

“El ingreso del buque estadounidense de manera furtiva en aguas jurisdiccionales venezolanas es a todas luces violatorio del Derecho Marítimo Internacional y sólo puede calificarse como un inexcusable acto de provocación”, dijo a través de un comunicado.

Indicó que esta acción solo se puede calificar como un «inexcusable acto de provocación, por demás errático e infantil, que se ejecuta como resultado de la reciente visita de Donald Trump al precitado comando militar en Florida, en su desesperada campaña por atraer el voto latino en ese estado a cambio de la permanente e ilegal agresión contra Venezuela».

Además, aseveró que las instituciones venezolanas y la Fanb «harán respetar la soberanía e integridad» del país a toda costa.

Este miércoles, el Comando Sur de EEUU publicó una foto del destructor USS Pickney navegando en el mar Caribe.

«El régimen ilegítimo de Maduro incorrectamente asegura que tiene jurisdicción sobre 3 millas más allá de las 12 millas que le corresponden por aguas territoriales, una aseveración inconsistente con leyes internacionales», dijo en Twitter.

«Nosotros ejercemos el derecho legal a navegar libremente por aguas internacionales sin aceptar jurisdicciones ilegales», dijo el jefe del Comando Sur, almirante Craig Faller.

“The guaranteed right of nations to access, transit and navigate international waters is not subject to impositions or restrictions that blatantly violate international law.” – Adm. Craig Faller, Commander of U.S. Southern Command.@Southcom @USNavy https://t.co/9XKvYdUaYe

— USNAVSO_4THFLT (@NAVSOUS4THFLT) July 15, 2020