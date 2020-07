El presidente de la Apusb, William Anseume, criticó que todavía no se haya cancelado el bono vacacional para los trabajadores universitarios, aunque lo calificó de “insignificante”.



“Ya deberían estar cancelando el bono vacacional en las universidades. Un bono que, como sabemos, va asociado directamente al sueldo. Pues, será, como el sueldo, un bono insignificante, prácticamente inexistente”, señaló Anseume.

Dijo que se había hablado de una reunión con el Consejo Nacional de Universidades (CNU) para llegar a un consenso en el tema de los bajos salarios que devengan profesores y personal de las casas del estudio del país, y reprochó que todavía no se haya dado, sobre todo por el tema de las elecciones parlamentarias.

“De los sueldos, por andar en estos momentos el régimen elaborando la idea electoral, con elecciones amañadas, porque como dijo quien ocupa el ministerio de defensa a nadie de la oposición le reconocerán triunfo ni poder, se habló por estos días de una reunión de CNU para discutir y decidir el tema. Esa reunión no se ha dado y los universitarios seguimos en esta agonía”, indicó.

“Repito lo que antes he señalado: son tan miserables y opresores de la libertad universitaria que ajustarán los sueldos, pensando en comprarnos la conciencia, como si esto fuera pensable, después del pago del bono para que éste no entre en los cálculos y no darlo más sustancial, para que alcance siquiera para algo, para que pueda llamarse bono”, acotó.

De igual forma, recordó que la convención colectiva impuesta por el Ministerio de Educación ya cumplió más de año y medio vencidas, mientras las condiciones salariales llevan más a la pobreza extrema.

“Odian a los universitarios. Odian el trabajo y a los trabajadores”, fustigó.

Así, precisó: “Por lo pronto, avanza el escándalo con unas tales primas de responsabilidad que distancian en demasía, de todos los demás universitarios, a algunas autoridades universitarias de algunas instituciones de educación superior. De ser cierto eso, porque lo manejan como secreto, será un escándalo de marca mayor. De ser cierto, el régimen lo sabe y también lo oculta. De ser cierto, sería una mácula indeleble de la universidad venezolana en momentos que todos los demás no primados padecemos el hambre del conglomerado general de los demás trabajadores de Venezuela”.

Y cerró: “el tema de las elecciones universitarias debe trabajarse a fondo de inmediato para resolverlo en cuanto se pueda saltar el freno de la pandemia (…) Tienen que darse esas elecciones. Hemos sido reiterativos en ello. Con el escándalo de las tales primas mucho más han de acelerarse. Es una deuda inmensa con las universidades».