Nicolás Maduro anunció este jueves que el próximo año escolar iniciará el próximo 16 de septiembre de 2020 bajo la “modalidad tecnológica hasta nuevo aviso”.

“Vamos a iniciar el año escolar 2020-2021 el 16 de septiembre de este año 2020 en la modalidad de cada familia una escuela, con distanciamiento social, Venezuela aplicará modalidad tecnológica hasta nuevo aviso, para cuidar la salud de los niños, de las maestras y maestros. La OMS ha dicho que vienen tiempos peores. El doctor Fauci de EEUU dijo lo mismo, así que hay que cuidarse bastante”, afirmó Maduro por VTV.

Por otra parte, señaló que “el compañero Diosdado Cabello acaba de informar que ha dado positivo en la puebla del PCR, toda nuestra solidaridad, ya se encuentra descansando, está bien. Venezuela con Diosdado. Más temprano que tarde seguirás en la batalla. La pandemia es de verdaita (sic) y lo sigo diciendo, esa pandemia contagia y es altamente peligrosa. Debemos detener al virus colombiano, a los trocheros. Esto es serio, muy serio, no es una gripesinha (sic) vamos a cuidarnos, a ponernos el tapabocas, a respetar el distanciamiento social”.

“Nuestro hermano gobernador del Zulia, Omar Prieto, también presentó unas molestias, debido a que él no para, le hicimos las pruebas y resultó positivo para coronavirus. Es un guerrero, no para en la calle. Ya está en tratamiento, reposo total Omar, no comunicamos por mensajitos, pero prioridad a la salud. Esto no es un juego de muchachos como anda Guaidó y ellos creyendo que son gobierno, yo si soy gobierno”, acotó.

Retomando el tema de la educación, Maduro dijo que “nada punta a que vamos a activar pronto las aulas de clases, es un error que están cometiendo otros países del mundo. Lo que hay que mejorar es el internet, se debe invertir para que funcione mejor el internet”.

“Vamos a hacer un poderoso movimiento de las redes sociales en función de la educación, en función de la cultura. Otros que sigan en sus conspiraciones, pero la justicia les llegará, les llegará su hora, a nosotros nos toca construir todos los días, construir en la educación”, sostuvo.

Finalmente, aseveró que “Cilia me está cuidando, nos estamos cuidando de verdad, no nos pesa. Toca cuidar la salud y la vida, para cuidar la salud de Venezuela uno va en esta batalla. Hay una ola de amor para Diosdado. Diosdado es nuestra familia, somos familias en Chávez”.