La Alcaldía de Caracas impuso horarios al funcionamiento de los 13 mercados municipales que están distribuidos en todo el Distrito Capital, como parte de la radicalización de la cuarentena.

Así lo divulgó Érika Farías en su Twitter, donde a través de un video, un funcionario explicó los horarios.

En el Mercado Municipal de Coche, la economía informar no trabajará los días domingo, lunes, martes, y miércoles. Solamente podrán hacerlo de jueves a sábado y de 5:00 a.m. a 12:00 p.m.

En cuanto a los concesionarios, que son los que tienen locales, aperturarán lunes, jueves, viernes y sábado en el mismo horario. No habrá trabajo miércoles y domingo.

Sobre los mayoristas, podrán entrar los domingos a las 4:00 p.m. y cierran los lunes a las 12:00 p.m; los miércoles entran a la 5 de la tarde y salen el jueves al amanecer.

En Catia también hay medidas. El mercado no abrirá lunes, miércoles y domingo. En Guaicaipuro no habrá trabajo lunes ni martes, en Quinta Crespo, igualmente lunes y martes; y lo mismo ocurre en el mercado de San Martín.

En El Cementerio solo se podrá trabajar de miércoles a domingo. En Cochecito, lunes y miércoles sin trabajo, Coopercentro, lunes, miércoles y domingo cerrados; el Ezequiel Zamora permanecerá cerrado lunes, miércoles, viernes y domingo, en Kennedy no se trabajará los lunes, miércoles y viernes; La Pastora no laborará lunes, miércoles y viernes; en La Vega, lunes, miércoles y viernes, en Las Flores lunes, martes y domingo, en Macarao lunes, miércoles y viernes y finalmente San José, donde no se trabajará los lunes, miércoles y viernes.

“Este programa de radicalización dentro de los mercados es para que el pueblo tome consciencia porque juntos venceremos el Covid-19”, apuntó el funcionario.