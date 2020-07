La diputada (VP – Zulia) Desiree Barboza afirmó este jueves que “los alacranes” de Nicolás Maduro actúan bajo ambición y no por reivindicar los derechos de los venezolanos.



“Los alacranes de Nicolás Maduro no están luchando por reivindicar los derechos de los venezolanos, sino que actúan bajo la ambición. Recibieron grandes cantidades de dinero para seguir cohabitando con el régimen y hacerle creer al mundo que en Venezuela hay democracia”, afirmó la diputada.

La parlamentaria zuliana calificó como “serviles” a todos aquellos que han traicionado al pueblo venezolano y hoy actúan junto con el “régimen” para seguir sometiendo a los ciudadanos.

“Los alacranes representan la corrupción, aceptaron grandes cantidades de dinero que la dictadura durante años le ha robado a los venezolanos. A estos señores no les importan las miles de familias que pasan hambre a diario o aquellos que sufren por no tener dinero para comprar algún medicamento, ellos solo quieren seguir cohabitando con el régimen para que Maduro se perpetué en el poder y ellos poder seguir recibiendo grandes cantidades de dinero. No les importa Venezuela”, señaló.

Barboza, también coordinadora regional de Voluntad Popular en el Zulia, rechazó que los llamados alacranes en conjunto con el Tribunal Supremo de Justicia de la “dictadura” estén adueñándose de los símbolos, colores y tarjeta electoral de los principales partidos de oposición.

“Los alacranes han venido apropiándose de Acción Democrática, Primero Justicia y Voluntad Popular, pero los partidos políticos somos más que un color y una tarjeta electoral. Voluntad Popular nació con el sueño de liberar a Venezuela de una dictadura criminal y no vamos a descansar hasta hacerlo realidad”, aseguró.

Barboza considera que los venezolanos están claros que los alacranes representan la corrupción y la traición. “A todos los venezolanos les digo que tengan cuidado con estos alacranes, que solo quieren su propio bienestar, mientras los ciudadanos siguen pasando penurias por el colapso de los servicios públicos. Ellos quieren que venezolanos se unan a su mentira, pero la gente está clara y sabe que trabajar con los alacranes es unirse a las mafias y a la delincuencia”, dijo.

Nota de prensa