El partido político Acción Ciudadana En Positivo (ACEP) comenzó a «aceitar su maquinaria electoral de cara a las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Así lo anunció la Secretaria General, Griselda Reyes, desde el municipio Carlos Arvelo del estado Carabobo.

«Uno de los grandes males de Venezuela es la corrupción. Es un cáncer. Así que damos un paso al frente, saliéndonos de lo tradicional y comenzando desde los estados, que es donde se encuentra la mayor reserva moral del pueblo, y desde esa reserva moral, en equipo, lograr los cambios que tanto anhela el ciudadano”.

Ratificó que el reto de ACEP es ganar la Asamblea Nacional para ponerla al servicio de los venezolanos y no de grupos.

Por su parte, el responsable de ACEP en el municipio, Alexis Ramírez, ratificó que el proyecto del partido «es concreto».

«Es construir un mejor país, y para ello tenemos que renovar todo. Reinstitucionalizar todo en nuestra amada Venezuela. Tenemos que pasar de darle y darle y darle al pueblo, a construir y construir más y mejores herramientas para la economía. Tenemos que pasar de ser un país monoproductor y dependiente del petróleo a la diversificación”.

Ramírez justificó la participación en las parlamentarias pues se requiere una AN plural. “Muchos expertos han señalado que de no tener una AN plural, seguiremos manteniendo el petróleo con precios por el subsuelo y afectando la macroeconomía y el bolsillo y al estómago del ciudadano”.