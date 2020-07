Los integrantes de la Fracción Parlamentaria 16 de Julio reafirmaron este jueves que, tras cumplirse tres años del plebiscito convocado por la Asamblea Nacional, reafirman que el mandato de más de 7 millones 180 mil 170 venezolanos “sigue vigente”, donde se rechazó la conformación de la asamblea nacional constituyente, se exigió a los funcionarios públicos respetar la Constitución y la renovación de los poderes públicos basados en la Constitución Nacional.



En un comunicado, los parlamentarios reiteraron que “tres años después de esto queremos dejar claro que no se puede seguir desviándose de la ruta del mandato de 16 de julio, con diálogos, pactos y elecciones fraudulentas con quienes usurpan el poder”.

“Nosotros nos hemos constituido bajo el nombre 16 de Julio, como muestra de apego a ese mandato ciudadano, firmes con el deseo de todos los venezolanos, la libertad”, sostienen.

Además insisten que hoy más que nunca ante una crisis humanitaria compleja “causada por quienes por 20 años han destruido la nación, se hace necesario materializar el mandato expresado el 16 de Julio de 2017, es hora de cumplirles a los venezolanos y la única forma de ello es desechar el colaboracionismo y las mesas de diálogos infructuosas, y se concentre en posiciones más firmes, más fuertes y más decididas”.

“Junto a la comunidad internacional debemos construir una coalición por el rescate de los derechos humanos de los venezolanos, aprobar el 187 # 11 de la Constitución e impulsar el Tiar. ¡Es la hora de la libertad!”, concluye la Fracción 16J.

Para ese momento, participaron 7.186.170 venezolanos divididos entre: 6.492.381 nacionales y 693.789 venezolanos en el extranjero.

Más reacciones de integrantes de la Fracción 16J



El parlamentario por el estado Yaracuy, Biagio Pilieri, aseveró que “desde el año 2017, el 16 de Julio se convirtió en una fecha de gran importancia Nacional. 7.186.170 millones de venezolanos salieron a manifestar el fervor de la fuerza ciudadana para darle un mandato claro a la Asamblea Nacional con la participación en el plebiscito popular”.

“El 17 de julio de 2017, más de 7 millones de venezolanos salimos en la manifestación más fervorosa y democrática ciudadana en los últimos años, y allí contundentemente le dimos un mandato expreso a la AN. Esa actividad fue la inspiración para el nacimiento de la Fracción 16 de Julio. Tres años después, seguimos defendiendo y honrando ese mandato popular que hoy aún está vigente”.

Mientras que el diputado por Monagas, Juan Pablo García, sostuvo que desde el primer día “hemos asistido al 100% de las sesiones en la AN. Desde 2018 hemos insistido en el proyecto por el Esequibo, hemos presentado proyectos de ley en relación a temas importantes como la indemnización a las víctimas de la dictadura, la reforma de la ley de procesos electorales, la defensa de la autonomía universitaria, la ley contra el hambre, también una ley donde se restituya las funciones y responsabilidades a la Alcaldía de Caracas”.

Luis Barragán, parlamentario por Aragua, acotó que han solicitado una investigación a fondo sobre las torturas y degradaciones militares, además de reactivar la investigación en torno a la nacionalidad de Nicolás Maduro. “Presentamos el acuerdo en el que se declaró persona no grata a José Rodríguez Zapatero”, dijo.

“El año 2019 comenzamos el período parlamentario declarando que era necesario que aquel que fuese seleccionado como presidente de la AN se apegara al artículo 233. El diputado Juan Guaidó fue electo en esa oportunidad, y la Fracción 16 e Julio dejó claro que no era un cheque en blanco el respaldo que le estaba dando en ese momento. En ese momento salvamos el voto también por la primera y segunda vicepresidencia. Luego de la elección de Guaidó, solicitamos que se juramentara como presidente interino de la República debido a que en el año 2018 se había cometido un fraude contra la nación y Nicolás Maduro no era presidente”, indicó Carlos Bastardo, representante por Monagas.

La diputada Dignora Hernández agregó además que emitieron una carta sobre el caso Gorrín Andrade, solicitando que se aclarara el estatus de dicha investigación. Para el 19 de febrero de 2019, se hicieron serias consideraciones al proyecto de acuerdo que autorizara el ingreso de ayuda humanitaria a territorio nacional, solicitando que se incluyera el empleo de una misión extranjera conforme al artículo 187 numeral 11 de la Constitución Nacional, y a la doctrina de responsabilidad de proteger de Naciones Unidas. Luego se presentó una propuesta de acuerdo para que se autorizara una “coalición liberadora para rescatar y resguardar” los derechos humanos de los venezolanos.

“En este año 2020 hemos seguido firmes, incluso a veces incómodos por los que no han manifestado la firmeza suficiente para conquistar la libertad anhelada por los venezolanos. Hemos salvado el voto en reiteradas oportunidades, en contra de lo que no está debidamente aclarado para el país. Votamos el 5 de enero de este año por el presiente Juan Guaidó, ese mismo día hicimos severas observaciones en la búsqueda que se privilegie la liberación del país, hemos hablado de coaliciones internacionales para salvar nuestra patria porque solos no podemos. La Fracción no aprobó el proyecto para crear el fondo de 20 millones de dólares porque el acuerdo no lleva ningún tipo de control ni fiscalización. Venezuela requiere explicaciones”, afirmó el parlamentario por Caracas, Richard Blanco.

Y el diputado por Anzoátegui, Omar González, señaló que salvaron el voto en el comité de postulaciones para designar a autoridades del CNE. Igualmente salvaron su voto en la escogencia de los directivos de la empresa venezolana ubicada en Colombia, Monómeros. También lo hicieron en la aprobación de la ley de contrataciones para la recuperación de los activos de la República en el extranjero. También salvaron su voto en la designación de la nueva directiva de Pdvsa ad hoc y sus filiales como Citgo, porque no conocíamos los perfiles de las personas designadas, y es una irresponsabilidad designar a estas personas sin conocer su experiencia y otros detalles importantes.

“Esta será nuestra postura en contra de lo que nos parece incorrecto, como por ejemplo, las falsas elecciones que han planteado en innumerables ocasiones, así como también los reiterados intentos de diálogo con quienes lo utilizan para ganar tiempo, en este caso la narcotiranía. De manera que así como nuestra tara fundamental es la lucha sin descanso por alcanzar la libertad de Venezuela, igualmente creemos que cumplimos el mandato que nos dio el pueblo venezolano en el plebiscito del 16 de julio del año 2017”, concluyó González.

Posición de Vente Venezuela y otros



Vente Venezuela destacó en Twitter que el 16 de julio de 2017 “no se olvida, no se abandona, no se traiciona. Más de 7 millones de venezolanos dimos un mandato que sigue vigente y la Fracción 16J no ha dejado de perseguir. Hoy, 3 años después, la OPE (Operación de Paz y Estabilización) es el camino y el espíritu de ese día nos impulsa”.

La coordinadora nacional de Vente Venezuela, María Corina Machado, destacó en el programa Contigo de RCR que “hay días que marcan la vida de la gente. El 16 de julio es uno de esos días que todos recordamos con mucho detalle. La gente nos decía que eso no se iba a lograr por la represión del régimen, los medios de comunicación en su mayoría no se atrevían a transmitirlo, pero fue un esfuerzo gigantesco. Los que colaboran con el régimen quieren hacer como si nunca hubiera existido, incluso medios de comunicación lo han sacado de sus registros, pero está hoy más presente que nunca”.

Así mismo, destacó que el 16 de julio hubo un mandato a la AN y a la dirección política democrática del país y hubo un compromiso por parte de los venezolanos. “Hubo actores políticos que después del 16 de julio obviaron la confesión de Smartmatic, que declaró el fraude, y salieron a participar en la convocatoria a la ANC y elecciones de pseudo-gobernadores. Ese desconocimiento del mandato del 16 de julio fue el límite porque sentimos que la MUD se había apartado de los venezolanos. Eso derivó en un G4 que se sentó nuevamente con la tiranía. El espíritu del 16 de julio está más vivo, firme y más genuino que nunca. Ese espíritu es el que ha sido reivindicado por la Fracción 16J a la que le ratifico todo mi respeto como ciudadana”.

El coordinador regional de Vente en La Guaira, Juan Freites, posteó en Twitter que “16 de julio de 2017, el pueblo venezolano salió a la calle y participó en el plebiscito popular, organizado por la Asamblea Nacional en donde dimos un mandato claro a la dirigencia opositora. Fue un hecho épico que demostró la determinación de los venezolanos a ser libres”.

2/4| Acción ciudadana que inspiró la creación de nuestra fracción parlamentaria. La Fracción 16 de Julio no es solo un nombre, es un compromiso constante por la libertad de Venezuela y el cumplimiento del mandato de nuestro pueblo. pic.twitter.com/qiafx5OPs5 — Bloque Parlamentario 16 de Julio (@fraccionAN16J) July 16, 2020

4/4| Tres años después, seguimos honrando y defendiendo este mandato vigente, y mantendremos nuestra postura en contra de lo que no va en la línea de la coherencia. pic.twitter.com/50NRMYtWrE — Bloque Parlamentario 16 de Julio (@fraccionAN16J) July 16, 2020

El #16Jul de 2017 no se olvida, no se abandona, no se traiciona. Más de 7 millones de venezolanos dimos un mandato que sigue vigente y la @fraccionAN16J no ha dejado de perseguir. Hoy, 3 años después, la OPE es el camino y el espíritu del #16Jul nos impulsa.#16JMandatoVigente pic.twitter.com/UqMYnOOjMR — Vente Venezuela (@VenteVenezuela) July 16, 2020