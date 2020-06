El diputado Williams Dávila (AD-Mérida) denunció las amenazas de Diosdado Cabello a parlamentarios que apoyan a Guaidó y dijo que si ya son perseguidos y detenidos, qué más le harán si el período de la AN se alarga por continuidad administrativa.

«Diosdado en su pasquin nos amenaza con detenernos si se extiende por continuidad administrativa la AN que preside Guaidó, sin ese principio de continuidad nos persiguen, nos anulan pasaporte, nos detienen. ¿Qué piensan hacer? ¿Matarnos?», posteó en Twitter este viernes.

«¡Seguiremos en la lucha! Elecciones libres ya», agregó.

Este miércoles, Cabello aseveró que el oficialismo ganará las parlamentarias. «Gaby Arellano dice que pertenece la organización terrorista VP. Lester Toledo va a renunciar a VP también, y se lo decimos hoy. Me cuentan que Capriles irá a elecciones con otro partido. Bernabé está cuadrado con Ramos Allup y andan pidiendo dinero como locos para sus proyectos. Las elecciones para ellos es negocio. Todos esos partidos andan alborotados, y eso pasa porque no organizan elecciones internas, pero también son franquicias, y ahí vemos que hay más de 20 años que no hacen elecciones en AD. Lo mismo pasa con Rosales, y por eso fueron de UNT al TSJ, porque quieren participar en elecciones”.

Hace unos días, el diputado Henry Ramos Allup dijo que la oposición no participará en elecciones parlamentarias con el nuevo CNE y que el período de la AN se alargará por principio de continuidad. «AD no concurrirá a procesos electorales ilegítimos convocado por el CNE írrito que nadie reconocerá nacional ni internacionalmente. Actual AN tendrá vigencia por principio de continuidad mientras no se efectúe proceso electoral constitucionalmente válido para sustituirla».