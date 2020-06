El dirigente de La Causa R, Andrés Velásquez, expresó este miércoles que está claro que la oposición no participará en elecciones parlamentarias y que debe construirse una «gran coalición nacional» para ir al Gobierno de Emergencia Nacional.

«Si está claro que no debemos participar en proceso electoral controlado y fraudulento. Que ya no se trata de colores o símbolos partidistas.Teniendo claro que en Vzla el voto no tiene valor. Procede construir una gran coalición nacional por el Gobierno de Emergencia y la Constitución», posteó en Twitter.

Hace unos días, Velásquez alertó que Maduro y ‘cohabitadores’, pretenden convocar a elecciones parlamentarias que, dice, no resuelven la crisis política.

“La dictadura, junto a un grupo de tarifados y cohabitadores que le hacen el juego, pretenden convocar a elecciones parlamentarias, por cierto, elecciones que no resuelven la crisis política. Toda elección convocada por Maduro y con un CNE designado por él, son elecciones trampeadas”, declaró en la misma red social.

