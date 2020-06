El embajador/AN en EEUU, Carlos Vecchio aseveró que con el reconocimiento que la UE le dio a Guaidó como único presidente de la AN, queda demostrado que Luis Parra y los diputados que le apoyan «son la nada».

«La UE reafirma que el único presidente legítimo de la AN

es Guaidó, en consecuencia es el legítimo presidente interino de Venezuela», escribió Vecchio en Twitter.

«Guaidó cuenta con el pleno apoyo de la comunidad internacional democrática. Los impostores impuestos por Maduro son la nada», agregó.

Más temprano, el alto representante de exteriores de la UE, Josep Borrell informó que la UE considera que la sesión de votación que condujo a la «elección» de Luis Parra no fue legítima.

«Seguimos apoyando totalmente Guaidó como presidente de la AN y continuaremos respondiendo a las necesidades más urgentes de los venezolanos», aseveró en la misma red social.

The EU reaffirms that the only legitimate President of the @AsambleaVE is congressman @jguaido.

In consequence, Guaidó is the legitimate Interim President of #Venezuela. He has the full support of the Democratic International Community. Impostors impose by Maduro are nothing. https://t.co/YZkNyoa0JX

— CARLOS VECCHIO (@carlosvecchio) June 4, 2020