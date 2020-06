El representante de Venezuela en EEUU designado por la AN, Carlos Vecchio, celebró las sanciones que impuso el Departamento del Tesoro a 4 navieras y 4 buques relacionados con el gobierno madurista. Aseguró que esas acciones atacan directamente el ‘enriquecimiento’ de Nicolás Maduro.



“Las sanciones emitidas por el Departamento del Tesoro este martes contra 4 empresas navieras y 4 buques petroleros por cargar crudo en puertos venezolanos, atacan directamente el enriquecimiento de Maduro y los funcionarios corruptos de su régimen, quienes siguen robando y enviando petróleo del pueblo venezolano al régimen de Cuba y Rusia, mientras los venezolanos sufren de una escasez de gasolina sin precedentes por la destrucción de la estatal Pdvsa, otrora la principal industria del país y una de las primeras del mundo”, señaló.

Este martes, el Tesoro de EEUU sancionó a esas embarcaciones y las empresas por relacionarse con Maduro. En palabras del secretario Steven Mnuchin, “el régimen ilegítimo de Maduro ha contado con la ayuda de las compañías marítimas y sus buques para continuar la explotación de los recursos naturales de Venezuela para el beneficio del régimen”.

Así pues, prometió que EEUU continuaría atacando a quienes apoyan a “este régimen corrupto y contribuyen al sufrimiento del pueblo venezolano”.

De ese modo, para Vecchio, hoy el pueblo no tiene gasolina y el culpable es Maduro y sus “camaradas” por haber destruido a Pdvsa.

“Mientras hoy los venezolanos no tienen gasolina, o deben pagar a precio de mercado internacional un combustible importado desde Irán, teniendo la capacidad instalada para producir todo el combustible que se requiere en el país, la dictadura de Maduro no ha dejado de enviar petróleo al régimen de Cuba, Rusia y otros países, petróleo que muchas veces es traspasado entre tanqueros en pleno mar abierto, con una especializada red de corrupción de la que terminan siendo parte diversas compañías navieras y buques internacionales. Todo ese dinero producto de la comercialización ilegal, porque no se reporta al tesoro nacional y por ende es un robo, va directamente a las arcas de Maduro y sus secuaces, no al pueblo que sigue sufriendo. Con apoyo de EEUU avanzamos en evitar que Maduro y su dictadura sigan saqueando petróleo y recursos de los venezolanos”, finalizó.

Con información de NDP.