José Anaro García, secretario general de Un Nuevo Tiempo en Táchira denunció este jueves que no ha llegado gasolina iraní al Táchira, las estaciones de servicio «siguen cerradas», y solo abrieron las de los sectores prioritarios trabajando bajo el mismo esquema que lo venían haciendo.

Señaló que Maduro hizo caer por inocentes a una gran parte de los conductores que fueron esperanzados a las estaciones de servicio destinadas a la distribución de gasolina.

«Los dependientes de subsidio portadores del carnet de la patria, otros los independientes que producen y se pagan su combustible al precio que le toque ya que será reflejado en el costo de producción, se consiguieron con la sorpresa de ser objeto de una burla más por parte de los representantes del «socialismo del siglo 21», enfatizó Anaro.

El dirigente regional de UNT señaló además que no es posible que las estaciones no fueron surtidas y sus actividades no se pudieron desarrollar como lo indicó en cadena nacional «el mentiroso que usurpa el poder en Miraflores».

«No bastó subir los precios al 100,000% a los subsidiables y 1.000.000% a los independientes, no fué suficiente decir que podrían surtir una vez por semana durante este mes por el terminal del número de placa, al Táchira», fustigó.

Continúo diciendo el representante de la tolda política, que el Táchira otra vez sufre los atropellos del gobierno nacional , «que simplemente nos tienen excluidos de los planes que aplican en el resto del país, el Táchira no es tomado en cuenta pareciera que las causas que propiciaron la revolución restauradora vuelven a sentirse en la cordillera andina», añadió.

Concluyó expresando que el Táchira debe esperar 90 días para tener acceso a la gasolina por subsidio. «Los tachirenses somos venezolanos y merecemos ser tratados igual que en otros estados que sí están recibiendo combustible».

