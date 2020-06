El procurador/AN, José Ignacio Hernández, sostuvo este miércoles que la “ilegitima” sala constitucional del TSJ oficialista no tiene autoridad para hacer exhorto al comité de postulaciones electorales para que se consigne el listado a preseleccionados del CNE.

“La ilegítima sala constitucional no tiene autoridad para hacer exhorto alguno, mucho menos luego de haber declarado la (falsa) ‘omisión legislativa’” “, posteó Hernández en su cuenta Twitter.

El procurador opositor aseguró que “con este tipo de fraudes no se va a rescatar la integridad electoral en Venezuela”.

Más reacciones



El dirigente político de la Causa R, Andrés Velásquez, señaló en Twitter que “estupidez inaceptable. Ahora TSJ pide nombres que integrarán CNE, para ellos designarlos. Tienen años bloqueando la AN y ahora quieren maquillar su arbitrariedad y abuso de poder para designar CNE, pidiendo que le den los nombres acordados. ¿Quiénes van a prestarse a este juego?”.

“El TSJ de Maduro pide al Comité de Postulaciones de la AN (integrado por gente del G4 y el Psuv) su lista de nombres para el CNE y también pide a la «mesita de diálogo» sus candidatos a rectores. Eso huele a que ya hay acuerdo montado en la olla. Habrá elecciones parlamentarias”, posteó Gustavo Azócar.

Y el abogado Joel García tuitió que “el @TSJ_Venezuela reconoce que existe un comité de postulaciones nombrado por la Asamblea Nacional que según sus decisiones, está en desacato y sus actos son nulos, además que hay un listado de ciudadanos preseleccionados. Entonces, dónde está la omisión?”.

Más temprano, el periodista Miguel Salazar aseguró en la misma red social que “a esta hora, en el hotel Gran Meliá Caracas, gobierno y oposición fijan los nombres de los nuevos miembros del CNE que serán aprobados por el TSJ. Por el Psuv identifican a Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez y por la oposición a Ángel Medina y Gerardo Blyde. Aclaratoria no sean tan malos lectores. Yo no he dicho que las personas que mencioné vayan a ser miembros del CNE sino que ellos discuten quienes serán los nuevos miembros del organismo comicial”.

La ilegítima Sala Constitucional no tiene autoridad para hacer exhorto alguno, mucho menos luego de haber declarado la (falsa) “omisión legislativa”. Con este tipo de fraudes no se va a rescatar la integridad electoral en Venezuela. https://t.co/79ZSgopC3c — Jose I. Hernandez G. (@ignandez) June 11, 2020

ESTUPIDEZ INACEPTABLE. Ahora TSJ pide nombres que integrarán CNE, para ellos designarlos. Tienen años bloqueando la AN y ahora quieren maquillar su arbitrariedad y abuso de poder para designar CNE, pidiendo que le den los nombres acordados. ¿Quiénes van a prestarse a este juego? https://t.co/SacAf02rEd — Andres Velasquez (@AndresVelasqz) June 11, 2020

El TSJ de Maduro pide al Comité de Postulaciones de la AN (integrado por gente del G4 y el PSUV) su lista de nombres para el CNE y también pide a la "mesita de diálogo" sus candidatos a rectores. Eso huele a que ya hay acuerdo montado en la olla. Habrá elecciones parlamentarias — Gustavo Azócar A (@GustavoAzocarA) June 11, 2020

El @TSJ_Venezuela reconoce que existe un comité de postulaciones nombrado por la Asamblea Nacional que según sus decisiones, está en desacato y sus actos son nulos, además que hay un listado de ciudadanos preseleccionados. Entonces, dónde está la omisión? https://t.co/1jYY5vWyeR — Joel García (@joelgarcia69) June 11, 2020