El embajador/AN en EEUU, Carlos Vecchio, aseveró este martes que el mandatario de EEUU, Donald Trump, no se puede reunir con alguien que está acusado penalmente por narcotráfico como lo es Nicolás Maduro.

“La propia administración de Trump ha dejado muy claro que cualquier reunión con Maduro solo pasa por discutir la salida de Maduro del poder, que es lo que nosotros hemos dicho, que estamos dispuestos a reunirnos para saber cómo y cuándo se va del poder. Trump ratifica lo que nosotros ya sabemos, que es un apoyo a la causa de Venezuela, respaldo al presidente interino Juan Guaidó, y por supuesto, la necesidad de una transición en Venezuela que pasa por la salida de Maduro. Lo que hemos visto se trata de algo que ya sabíamos, y no solo con palabras, sino con hechos”, expresó Vecchio al programa Código 58 de TVVenezuela Noticias.

En torno a una posible reunión entre Donald Trump y Nicolás Maduro, el diplomático opositor aseguró que “no creo que Trump se retracte. Se deja ver que no está planteada ninguna reunión con Nicolás Maduro. Creo que estamos en medio de una campaña electoral, todos los elementos se utilizan y yo me quedo con el presente y con los hechos. Hay una declaración clara y firme en apoyo a la causa de Venezuela, en apoyo al presidente Guaidó. El presidente Trump no se puede reunir con alguien que está acusado penalmente aquí por narcotráfico. No se va a dar ni está planteada una reunión. El Congreso de EEUU también nos apoya y vimos reacciones. Los enemigos principales de EEUU están hoy asociados con Maduro, como Irán, Cuba, grupos terroristas”.

“Esta lucha es de los venezolanos, de lo que nosotros hemos articulado, de la legitimidad que le da la Constitución al presidente Juan Guaidó, del respaldo popular que tiene. Si no hay una presión interna, va a ser más difícil mover lo internacional, la política no se puede depender solo de afuera, es necesaria la combinación interna y externa para el cambio. Respaldo de Trump a Guaidó no solo se mantiene intacto, sino que le reconoce el coraje y valor por la dictadura que está enfrentando”, reiteró.

Finalmente, Vecchio dijo que “Bolton salió de la Casa Blanca, pero señaló que reconocen la legitimidad del presidente Guaidó. Si no reconociera a Guaidó, yo no pudiera estar aquí, yo soy una muestra del respaldo que existe, y está con los hechos que han venido demostrando. La presidencia ratifica el apoyo a Guaidó. EEUU tiene un compromiso como nación apoyando la causa de Venezuela, y en esos términos creo que debemos preservarlo”.

