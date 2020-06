El presidente estadounidense Donald Trump aseguró este jueves que el libro de John Bolton es una recopilación de mentiras y que es un desquite por haberlo despedido.



“El libro de Bolton, que está recibiendo críticas terribles, es una recopilación de mentiras e historias inventadas, todo con la intención de hacerme quedar mal. Muchas de las declaraciones ridículas que me atribuye nunca fueron hechas, pura ficción. ¡Solo trato de desquitarme por despedirlo como el cachorro enfermo que es!”, señaló Trump vía Twitter.

Ayer, varios medios de comunicación difundieron extractos del libro The Room Where It Happened: A White House Memoir, que muestra experiencias del exasesor de Seguridad cuando trabajaba de la mano con Trump.

Entre unas de los extractos está que Trump no estaba convencido con la idea de respaldar a Guaidó, que en enero de 2019, en calidad de jefe de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), se declaró presidente interino de Venezuela al considerar ilegítima la reelección en 2018 de Maduro, de acuerdo como lo detalla The Washington Post.

Bolton’s book, which is getting terrible reviews, is a compilation of lies and made up stories, all intended to make me look bad. Many of the ridiculous statements he attributes to me were never made, pure fiction. Just trying to get even for firing him like the sick puppy he is!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 18, 2020