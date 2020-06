El presidente de EEUU, Donald Trump, aseguró este lunes que la única reunión que él sostendría con el gobernante Nicolás Maduro sería para discutir su salida pacífica del poder. No mencionó nada respecto al apoyo a Juan Guaidó.



«A diferencia de la izquierda radical, SIEMPRE estaré en contra del socialismo y con el pueblo de Venezuela. ¡Mi administración siempre ha estado del lado de la LIBERTAD y la LIBERTAD y en contra del opresivo régimen de Maduro! Solo me reuniría con Maduro para discutir una cosa: ¡una salida pacífica del poder!», puntualizó Trump en su cuenta de Twitter.

Ayer se publicó una entrevista del medio estadounidense Axios, donde entre otras cosas, rechazó una reunión con el mandatario socialista, aunque dijo que nunca se opone a reuniones.

«Podría pensar en algo así. A Maduro le gustaría reunirse conmigo. Y yo nunca me opongo a reunirme con nadie. ¿Sabes? Rara vez me opongo. Yo siempre digo: pierdes muy poco reuniéndote con alguien. Pero en este momento, yo he rechazado esas peticiones», indicó.

En la entrevista también se refirió al apoyo a Guaidó, líder de la AN. Precisó que siguió el consejo de su exasesor de Seguridad, John Bolton.

«Cuando reconocí a Guaidó, dije: «Guaidó fue electo. Creo que no necesariamente estaba a favor – a algunos les gustaba la idea, a otros no. A mí me pareció bien. No creo – sabes, que fue muy relevante de una manera o la otra».

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 22, 2020