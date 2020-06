La diputada (VP) Desiree Barboza rechazó este martes la venta de gasolina subsidiada a través del carnet de la patria. Considera que con ello “intentan controlar al pueblo”.

“Con el nuevo sistema de gasolina que promueve el régimen de Nicolás Maduro, intentan controlar al pueblo a través del carnet de la patria, mecanismo que les ha servido para discriminar a la población venezolana”, afirmó.

Barboza, también coordinadora regional de Voluntad Popular, aseguró que la venta de gasolina en dólares y otra subsidiada generará más corrupción y desigualdad. “Este aumento en el precio de la gasolina es descomunal, una vez más los venezolanos seguimos pagando las consecuencias de un régimen que acabó con la producción petrolera y que ahora quiere victimizarse y responsabilizar a otros de sus errores”, dijo.

En su intervención, la legisladora zuliana calificó como “una vergüenza” que Venezuela importe gasolina para tratar de abastecer el mercado local.

“La dictadura quiere vender la llegada de gasolina en los buques iraníes como una victoria y esto no es más que la mayor muestra de su fracaso. Durante años utilizaron a Pdvsa como una caja chica para financiar sus proyectos políticos, pagar misiones, enviar miles de barriles diarios a Cuba, desmejoraron a los trabajadores, contrataron mano de obra no calificada. ¿De qué nos sirve ser el país con las mayores reservas de petróleo? Si hoy vemos que en la industria petrolera no hay capacidad de producción. En 1998 se producían tres millones de barriles y hoy las refinerías están paralizadas”, sostuvo.

Barboza aseguró que en el país urge la conformación de un Gobierno de Emergencia Nacional “que si este del lado de la gente y haga que retorne la Venezuela productiva que éramos en otrora”.

Aumento desproporcional

En cuanto al aumento en el precio del combustible en el país, la diputada de la Asamblea Nacional, calificó este como “desproporcional”. “Los que tienen Carnet de la Patria pueden adquirir gasolina a cinco mil bolívares el litro. Para llenar el tanque de su vehículo necesita cerca de 225 mil bolívares, lo que representa la mitad del salario mínimo. Su sueldo completo se irá en tanquear su vehículo dos veces al mes”, explicó.

En el caso de la venta de gasolina a precio internacional, la parlamentaria aseguró que en el país no se conoció el proceso de licitación para establecer quienes serían los empresarios que podrían vender en dólares. “Hay más dudas que certezas en la venta de gasolina a precios internacionales. Para llenar un tanque de combustible en dólares, un venezolano necesita aproximadamente 40 dólares, mientras que el sueldo mínimo sigue siendo de un poco de dos dólares al mes”, recordó.

