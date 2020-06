La periodista Carla Angola planteó este jueves que si la oposición no obtiene garantías de comicios imparciales, no irían a elecciones parlamentarias y el tiempo de la AN se extendería.

«Si nada pasa de aquí al 5 de enero y la oposición no cede a un proceso de elecciones en Venezuela solo con algunas castradas condiciones, se tendrá que pensar en extender la estadía de la Asamblea legítima. ¿Eso será viable?», cuestionó Angola en Twitter.

Alegó que después de que Guaidó revelara que miembros del Comité de Postulaciones Electorales de la AN han tenido contacto con representantes de Maduro para hablar del nuevo CNE, el TSJ/ ANC da 72 horas al comité para consignar listado de preseleccionados quienes integrarían el nuevo cuerpo electoral.

«Gobierno de emergencia» del interino y de EEUU habla de elecciones luego de salida de Maduro. ¿Eso continúa en pie?. ¿Cómo sale? ¿Quién lo saca de allí?», cuestionó.

Angola recordó que países aliados insisten con «testarudez» en elecciones libres y justas y añadió «pero, ¿sigue el narcoterrorista fuera de la ecuación?».

«Mientras que eso se aclara, algunos creen que Maduro está desesperado por llevar a la oposición a un proceso electoral que tenga ciertas condiciones de imparcialidad porque sino el resultado en abstención e ilegitimidad sería peor para él que en el 2018», aseguró.

La sala constitucional del TSJ oficialista exhortó este miércoles al Comité de Postulaciones Electorales para que dentro de un plazo de 72 horas consignen el listado de ciudadanos preseleccionados para integrar el nuevo CNE, horas antes, Juan Guaidó habría sugerido en una entrevista que ha habido contactos entre los integrantes del Comité de Postulaciones del Parlamento y representantes del gobierno chavista para discutir la conformación del nuevo CNE. Esto tras la decisión del TSJ de declarar la omisión legislativa.