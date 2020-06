La periodista Maibort Petit aseguró este sábado que tras la detención del empresario ligado a Nicolás Maduro, Álex Saab, en Cabo Verde, África, agentes federales lo llevan extraditado a EEUU, mientras que la comunicadora Carla Angola dio detalles de la detención.

Petit señaló en Twitter que “#13Junio Cataclismo político en #Venezuela: Álex Saab, testaferro de Nicolás Maduro, fue extraditado a #EEUU. Ya está en un avión con agentes federales. No sólo están temblando en Miraflores, sino algunos personajes de la oposición. Este capítulo de la historia apenas empieza”.

Y la periodista Carla Angola posteó en la misma red social que “Cabo Verde decidió entregar a Alex Saab, socio de Cilia, sus hijos y Maduro en el negocio de las Clap, petróleo, oro, sancionado y acusado por lavado de dinero en EEUU. La noticia no es que lo atraparon ayer en Cabo Verde sino que esas autoridades decidieron deportarlo. Álex Saab no tiene juicio abierto en Cabo Verde y no hay convenio de extradición con EEUU. Lo que se temía anoche después de su captura es que lograra librarse como lo hizo en dos oportunidades previas en Italia y Alemania. O como lo hizo el «Pollo Carvajal» en Aruba en 2014”.

“Por eso es que era delicado hablar de la captura de Álex Saab en Cabo Verde desde este viernes. Su abogado lo confirmó esta mañana y EEUU ya estaría en pleno trámite para su traslado. Saab habría estado en la escala de un vuelo entre Caracas e Irán. Logran atraparlo porque ayer EEUU emitió boleta roja de Interpol por narcotráfico contra Álex Saab. Por eso se logra la captura en Cabo Verde. Saab no es un cualquiera en el régimen de Maduro. No están blindados y la justicia sí los alcanza. Él estaba «protegido» en Vzla pero siempre cometen errores. Cómo se libró Saab de ser atrapado en Italia/Alemania?. En Alemania usó otro pasaporte. En Italia logró salir 30 min antes que llegaran los «carabinieri»(policía). EEUU los tiene vigilados y ellos para sobrevivir deben seguir haciendo negocios en el mundo. Tarde o temprano, caen!”, concluyó Angola en otros tuits.

Más reacciones



“Con la detención de Álex Saab queda claro que: 1. Los organismos de inteligencia están siendo efectivos. 2. En el radar están, dentro y fuera de Vzla. socios, testaferros y amigos de quienes hacen vida criminal con el régimen. El alcance es infinito”, expresó el comisionado de Seguridad designado por la AN, Iván Simonovis vía Twitter.

Rafael Nieto Loaiza sostuvo en Twitter que “captura de Álex Saab debe tener temblando a muchos y no solo en Venezuela. Es formidable noticia. Acá hay muchos que deben tener las piernas como de gelatina. Cuando Saab empiece a hablar y a colaborar con la justicia”.

“La captura del testaferro y operador financiero de la dictadura, Álex Saab, va a ofrecemos nuevos elementos de la podredumbre que cunde en la cúpula roja. Esperemos que llegue al imperio y empiece a hablar. Así van quedando al descubierto los grandes ‘revolucionarios bolivarianos’”, afirmó el exgobernador del Táchira, César Pérez Vivas.

