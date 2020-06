El senador republicano por Florida, Marco Rubio, aseguró este lunes que desde EEUU se rechaza cualquier esfuerzo por mantener al gobierno madurista en el poder, como “conversaciones” como una forma de demorar la transición.



“El objetivo central de la política estadounidense en Venezuela es el retorno de la democracia. Siempre hemos estado dispuestos a facilitar una transición pacífica a la democracia y al orden constitucional. Pero seguiremos rechazando cualquier esfuerzo por mantener al régimen de Maduro en el poder o usar conversaciones como táctica de demora”, aseveró Rubio en Twitter.

Ayer, el portal estadounidense Axios publicó una entrevista con el presidente Donald Trump, donde habría descartado una reunión con Maduro pero no de plano.

“Podría pensar en algo así. A Maduro le gustaría reunirse conmigo. Y yo nunca me opongo a reunirme con nadie. ¿Sabes? Rara vez me opongo. Yo siempre digo: pierdes muy poco reuniéndote con alguien. Pero en este momento, yo he rechazado esas peticiones”, apuntó.

The central goal of U.S. policy in #Venezuela is the return of democracy

We have always been willing to facilitate a peaceful transition to democracy & constitutional order

But we will continue to reject any effort to keep #MaduroRegime in power or use talks as a delay tactic

— Marco Rubio (@marcorubio) June 22, 2020