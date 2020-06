Delcy Rodríguez aseveró este martes que Guyana nunca ha tenido la intención de llegar a un acuerdo con Venezuela sobre el Esequibo y que solo se ha dedicado a dejar que pase el tiempo y que todo siga igual.

«Desde 2017 Guyana se opuso a todo tipo de negociación y se dedicó a dejar morir el tiempo para no llegar a un acuerdo como manda el Acuerdo de Ginebra, este acuerdo parece que solo le sirvió para obtener su independencia, pero el acuerdo de ambas partes nunca han tenido voluntad para respetarlo o para llegar a un acuerdo», dijo en cadena de radio y televisión.

«Al pretender la consumación del despojo territorial Guyana asesina por completo el Acuerdo de Ginebra, sabe que no puede deslindarse pero Venezuela a se va a apartar del camino de la legalidad y del respeto».

Rodríguez indicó que Guyana al igual que Venezuela no reconocía la jurisdicción de la CIJ en el tema del Esequibo y que lo reconoció recientemente «para instrumentalizar» la medida absurda contra Venezuela.

Sobre la audiencia que se llevó a cabo este martes, declaró: la CIJ decidió estudiar preliminarmente si tiene jurisdicción o no, si tiene competencia o no, ni más ni menos, no es un evento extraordinario; se ratifica la posición de Venezuela, mientras Guyana insiste en su insólita solicitud unilateral.