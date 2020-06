Representantes de la sociedad civil propusieron a Luis Almagro, secretario general de la OEA, una ruta de «acción política» para solucionar la crisis que atraviesa Venezuela, para que sea discutida en el Consejo Permanente de la organización multilateral.



Entre los firmantes está Diego Arria, exembajador de Venezuela en la ONU, y Humberto Calderón Berti, exembajador de Juan Guaidó en Colombia.

A continuación el texto íntegro:



Excelentísimo,

Dr. Luis Almagro

Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA)

Su Despacho.

Señor Secretario General:

Nosotros, quienes suscribimos, integrantes de distintos sectores de la SOCIEDAD CIVIL VENEZOLANA, nos dirigimos a Usted respetuosamente para proponerle en su condición de Secretario General de la OEA, una ruta de acción política para solucionar la profunda crisis política, institucional, económica y humanitaria que agobia a los venezolanos y que aspiramos sea considerada en el Consejo Permanente de la OEA, como Órgano de Consulta de la Carta de la OEA.

Nuestra propuesta consiste en solicitar, en atención a la grave crisis humanitaria y de violación continuada de los Derechos Humanos, esencia y espíritu de la CARTA DEMOCRÁTICA INTERAMERICANA, y por ser además el régimen, amenaza cierta a la paz y seguridad del continente, contraviniendo los artículos 2 literal (a), 28 y 29 de la Carta Fundacional de la OEA; proceder a considerar la aplicación de una SOLUCIÓN HUMANITARIA DE CARÁCTER ELECTORAL, inspirada en los principios fundamentales de la Carta Democrática Interamericana que le asigna importancia relevante a la realización de procesos electorales limpios.

La solicitud de esta “SOLUCIÓN HUMANITARIA ELECTORAL” se enmarca en el objetivo principal de Fortalecimiento y Preservación de la INSTITUCIONALIDAD DEMOCRÁTICA y al derecho ciudadano establecido en los artículos 6 y 8 de la Carta Democrática Interamericana; habida cuenta de la acción inconstitucional e ilegal mediante la cual el ilegitimo Tribunal Supremo de Justicia nombró un nuevo Consejo Nacional Electoral también, en consecuencia, de igual naturaleza ilegitimo.

La Solución Humanitaria de Carácter Electoral que proponemos, se llevaría a cabo de manera pacífica, con participación protagónica del pueblo, dentro como fuera del país, en ejercicio pleno de la Soberanía Popular y del poder originario de que es titular. Dicha solicitud se enmarca en nuestro ordenamiento constitucional vigente (art. 1, 2, 5, 6, 7, 19, 22, 70 y 333 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela), sin la participación del CNE, tal como lo determina el artículo 293, numeral 5 Constitucional.

Dicha Solución puede expresarse mediante la realización de: a) un acto electoral que obligue al régimen que usurpa el poder en Venezuela a aceptar el mandato del pueblo en una Consulta Popular vinculante, establecida en nuestra Constitución, que permita al pueblo en ejercicio de la soberanía popular decidir sobre el Cese de la Usurpación, la conformación de un Gobierno de Transición que garantice condiciones básicas e institucionales, de convivencia social, que permitan proceder a la celebración de elecciones libres y democráticas; o b) por una Elección Presidencial que reponga el ejercicio legítimo de la Presidencia de la República usurpada.

En cualquiera de los dos casos (a-b), el apoyo efectivo, organizativo y disuasivo de la Comunidad Internacional, es imprescindible para garantizar su plena realización y cumplimiento; privilegiando lo político sobre el uso de la violencia en cualquiera de sus manifestaciones. En esta solución reiteramos: la OEA sería la encargada de organizar, realizar y supervisar directamente el proceso electoral, conforme con las previsiones establecidas en la Carta Democrática Interamericana.

La desaparición del ordenamiento constitucional y la destrucción general del país, nos obliga indefectiblemente acudir a la máxima instancia soberana de poder y decisión nacional: EL PUEBLO DE VENEZUELA, para que decida a la brevedad el destino del país. En la consulta al pueblo de Venezuela, sugerimos que los términos sean precisados en el seno del Órgano de Consulta de la OEA a proposición del ciudadano Secretario General. Estamos confiados y seguros en que Usted puede generar el apoyo de los países miembros de la OEA y de otras instancias pertinentes para impulsar esta Solución Humanitaria Electoral como una salida pacífica y constitucional para Venezuela, previo a cualquier otra medida disuasiva.

La vocación libertaria y pacífica de los venezolanos, nos convoca a recurrir a la OEA para que los países hermanos de las Américas nos ayuden a realizar en paz y democráticamente la acción de liberarnos del ignominioso secuestro de nuestro país. Hemos tenido antes experiencias exitosas en la región, apoyadas en la conducta democrática de sus pueblos. El Plebiscito de Chile o las Consultas recientes de Ecuador y Bolivia, pusieron fin a procesos dictatoriales y desestabilizadores con fines hegemónicos como es nuestro caso. La Doctrina Roldós y la Carta Democrática Interamericana que invocamos, son firmes defensoras de la Institucionalización Democrática de los países de la Región, como es el mayor deseo de los venezolanos.

Con nuestros mayores sentimientos de agradecimiento, consideración y estima, quedamos de Usted,

Muy Atentamente,

Dr. DIEGO ARRIA SALICETI, ex Ministro de Información y Turismo. ex. Gobernador de Caracas, ex Director del BID, ex Embajador venezolano ante la ONU, ex Presidente del Consejo de Seguridad ONU; Ing. HUMBERTO CALDERON BERTI, ex Pdte. de PDVSA, ex Ministro de Energía y Minas, ex Presidente de la OPEP, ex Canciller de la Republica, ex Embajador en Colombia, ex Diputado al Congreso Nacional; Dra. BLANCA ROSA MARMOL DE LEON, Magistrada Emérita del Tribunal Supremo de Justicia; Dr. ROMAN DUQUE CORREDOR Magistrado Emérito de la Corte Suprema de Justicia, Prof. Universitario, Dr. OSWALDO ALVAREZ PAZ ex Pdte. de la Cámara de Diputados del Congreso Nacional, ex Gobernador del Edo. Zulia y ex Candidato Presidencial; Ing. ENRIQUE COLMENARES FINOL, ex Ministro del Ambiente y de los Recursos Renovables MARNR; Arq. LUIS F. GRANADOS M, ex Ministro del Desarrollo Urbano y de la Vivienda MINDUR, ex Presidente del Instituto Nacional de la Vivienda INAVI, ex Diputado al Congreso Nacional; Dr. LUIS MANUEL AGUANA, Autor del blog TICs & Derechos Humanos, Analista Político; Dr. EDGAR FLORES PEREZ, ex gobernador del Estado Táchira, ex Senador de la República, Pdte. Comisión de Finanzas del Congreso, Prof. Titular Emérito de la Universidad Católica Táchira UCAT y Profesor Honorario de la UNET; Dr. ARNOLDO JOSE GABALDON, ex Ministro de Obras Públicas, ex Ministro del Ambiente y de los Recursos Renovables MARNR, ex Pdte. de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado COPRE; Almirante RAFAEL HUIZI CLAVIER, Frente Institucional Militar; ING. LUIS JOSE OROPEZA, ex Ministro de la Democracia, ex Pdte. de la Fundación Rómulo Betancourt; Ing. JOSE CURIEL RODRIGUEZ, ex Ministro de Obras Públicas, ex Diputado al Congreso Nacional, ex Gobernador del Edo Falcón Cnel. EJ(r). LUIS ALFONSO DAVILA, ex Pdte. del Congreso Nacional, ex Ministro de Relaciones Interiores, ex Canciller de la Republica. Dr. CESAR PEREZ VIVAS, ex Diputado al Congreso Nacional, ex Gobernador Edo. Táchira; Dr. PEDRO URRIETA, ex Gobernador Encargado del Edo Delta Amacuro, Ex Diputado al Congreso Nacional, ex Presidente Nacional de COPEI; Ing. ADALBERTO GABALDON ex. Ministro del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables MARNR Econ. JOSE TORO HARDY, ex Director de PDVSA y profesor Universitario; Lic. WALTER MARQUEZ, Ex Embajador, ex Diputado al Congreso Nacional, Historiador Prof. ULA; Lic. ANTONIO SANCHEZ GARCIA, Historiador y Analista Político Dr. OMAR ESTACIO, Presidente Emérito de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela.; Embajador VICTOR RODRIGUEZ CEDEÑO, ex Embajador ante Naciones Unidas en Ginebra; Dra. CECILIA GARCIA AROCHA, Rectora de la Universidad Central de Venezuela; Dr. RAUL CASANOVA, Rector de la Universidad Experimental del Táchira UNET; Dr. JOSE MENDOZA ANGULO, ex Rector de la Universidad de los Andes ULA, Prof. Jubilado de la Fac. de Ciencias Económicas y Sociales ULA; Dr. HUMBERTO ACOSTA, ex Rector de la Universidad Nacional Experimental del Táchira UNET; Dr. NESTOR LOPEZ RODRIGUEZ, ex Rector, ex Secretario, ex Decano de la Facultad. de Medicina de la Universidad de los Andes ULA; Prof; JOSE ANGEL FERREIRA Vicerrector Administrativo Universidad de Carabobo. Dr. ULISES ROJAS, Vicerrector Académico Universidad de Carabobo, Dr. GENARO MOSQUERA, ex Vicerrector de la Universidad Central de Venezuela UCV; Dr. ALFONSO SANCHEZ, Vicerrector Académico de la Universidad de la Andes ULA Núcleo – Táchira; Dr. OMAR PEREZ DIAZ, Vicerrector Administrativo de la Universidad de los Andes ULA Núcleo – Táchira; Dra. LILIA M. GAINZA C, Directora de la Escuela de Derecho de la Universidad de los Andes ULA; Dr. JOSE CORADO, Decano de la Facultad de Medicina Universidad de Carabobo UC; UC; Dra. DIANA ROMERO LA ROCHE, Decana de la Fac. de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Zulia LUZ; Dr. LUIS ENRIQUE LARGO, ex Diputado al Congreso Nacional, Ex Srio. y Prof. de la Universidad Católica del Táchira UCAT; Dr. RODRIGO RIVERA MORALES, Prof. Facultad de Derecho de la Universidad Católica Táchira UCAT, Prof. invitado de la Universidad de Salamanca; Dra. NANCY SALAS ex Decana Ciencias de la Educación, Universidad Francisco Miranda Edo. Falcón; Dr. WILLIAMS HENRIQUEZ GONZALEZ, Director de Post-Grado Universidad Francisco de Miranda, Vice-Rector Académico Universidad Bicentenaria de ARAGUA; Ing. SANTIAGO CLAVIJO, ex Decano de la Fac. de Agronomia de la Universidad Central de Venezuela UCV; Lic, ADOLFO PRIMERA, Srio de la Universidad de Falcon; Dr. Ing. EDUARDO COLMENARES FINOL, Empresario y Escritor; Ing. ANDRES SCOT, ex Senador de la Republica; Ing. RIAD BUJANA ex Viceministro de Transporte. Dr. ALBERTO LOPEZ OLIVER, ex Diputado al Congreso Nacional, ex Embajador, ex Rector de Consejo Nacional Electoral CNE; Lic. EMILIO ENRIQUE LOZADA, Consultor de la Unión Postal Universal, Miembro del Frente de Defensa de Jubilados y Pensionados FEDEJUPEN; Ing. EGILDO LUJAN, Ex Pdte. FEDECAMARAS Miranda, Ex Directivo BANAP y FEDENAGA, Pdte. Cámara Nacional de Seguridad; Ing. JOSE BRAVO, ex Inspector Zonal de Perforación Jefe, Petróleos de Venezuela SA, PDVSA; Lic. HUMBERTO PADILLA, ex Presidente de NUVIPA; Lic. SERGIO MATAMOROS PULIDO, ex Pdte. De la Corporación de los Andes CORPOANDES; Arq. LOURDES COLMENARES, ex Gte. Ejecutiva de Construcción del Metro de Caracas; Arq. ANTONIO RODRIGUEZ, ex Pdte. de la Fundación de Edificaciones Escolares del Ministerio de Educación FEDE; Lic. VICTOR JOSE LOPEZ “EL VITO”; Lic. JOSE LUIS RINCON, ex Senador de la Republica, ex Pdte. del Banco de Fomento Regional los Andes; Dr. CARLOS DIEZ, Político y Productor Agrícola; Ing. EUSTACIO AGUILERA, ex Diputado y ex Gobernador Edo. Nueva Esparta; PHD VLADIMIR LEÓN, Física y Matemáticas, experto electoral; Abogado Dr. Fernando Andrade, Lic. GONZALO MONTAÑEZ, Dirigente Político, Empresario del Edo Carabobo; Sr. PABLO DA COSTA, ex candidato Gobernación y empresario Edo. Carabobo; Ing. JAVIER GARCIA, Dirigente Social Edo. Sucre; LIC. NELSON CARREÑO, Comunicador Social, Dirigente Social y Político del Edo. Anzoátegui; Sr. JORGE RANGEL, ex coordinador del Movimiento Independiente Democrático MID; Dra. ANA VARELA CONTRERAS, Ex Pdte. del Colegio de Abogados del Edo. Táchira; Dr. JOSE MARIA RODRIGUEZ, Pdte Sistema Automatizado de Información SAI, ex candidato Gobernación de Edo. Bolívar, ex Diputado al Congreso Nacional; Dr. FERNANDO ANDRADE, Ex alcalde del Mpio. Michelena Táchira Dr. JAVIER TARAZONA, ex Pdte del Colegio de Profesores del Edo. Táchira, Srio. General de Copei, Director Gral. de FUNDAREDES; Dr. IBRAHIM SANCHEZ, ex Diputado y Ex Gobernador del Edo. Lara, Director del Instituto de Previsión Social del Parlamento Nacional; Arq. LAURA de LOMBARDO, Activista Político Social Edo. Zulia, Conferencista Internacional; Dra. FLOR MARIA AVILA H. Dra. Filosofía del Derecho, Docente Investigadora Conferencista Internacional; Dra. GRACIELA DE CASAL; Ing. CARLOS GRANADOS Dirigente Político y Social Edo. Anzoátegui; Dr. JESUS ALBERTO BERRO, Ex Juez de la República, ex Comandante de Policía- Táchira, Prof. Universidad Católica Táchira UCA; Arq. MAXIMILIANO VASQUEZ, Pdte. FEDECAMARAS Táchira; Lic. ALEJANDRO BAUTISTA ex Director SENIAT Táchira, ex Director Banco Agrícola y Pecuario Edo. Táchira; Dr. ORLANDO RAMIREZ Prof. Emérito de la UNET; ALVARO SANDIA BRICEÑO Prof. Fac. de Derecho de la Universidad de los Andes ULA; Ing. Agr. ALIRIO OLIVEROS, ex Pdte. del Instituto Agrario Nacional IAN; Dra. NELLY NUÑEZ Pdta. del Colegio Médico Táchira; Dr. LUIS ALFONSO SANTAFE Vice Pdte. Colegio Médico –Táchira Dr. HENRY FLORES, Pdte. Colegio de Abogados Edo. Táchira; Cnel.Ej.(r) GIDER RENE ARAUJO MsC Ciencias Jurídicas Militares; Ing. ANDRES PAOLINO VEGLIANTE Dirigente social y Gremial Edo. Nueva Esparta; Lic. NILSON GUERRA, Director Ejecutivo de la Fundación Alberto Adriani; Lic. ROBERTO SANCHEZ ex diputado Asamblea Legislativa Edo. Táchira; Dra. ROSA AMARILIS ALVARADO RIVAS Directora Diocesana de Caritas San Carlos Edo. Cojedes; DRA. ELIZABETH JIMENEZ, coordinadora de derechos humanos Caritas Edo. Cojedes; Lic. HECTOR LUIS MILANO, dirigente Social y político Edo. Bolívar ; Dr. CARLOS MANZANO, Ex Fiscal del Ministerio Público Edo. Guárico; Arq. YRAIMA LOPEZ, Prof. Agregado de la UNEFA, Dirigente Social Edo. Monagas; Lic. THAIS DOMADOR DE PEREZ, Ex Directora del Dpto. Recursos Humanos UNET-Táchira Lic. GLADYS CHACON, Pdte. del Colegio de Licenciados de Educación del Edo. Táchira.

CC: Ing. Juan Guaidó Márquez, Presidente Encargado de la República

Dr. Gustavo Tarre Briceño, Embajador de Venezuela en la OEA

Dr. Miguel Ángel Martin Pdte. del Tribunal Supremo de Justicia Legitimo