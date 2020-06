El diputado Henry Ramos Allup (AD-Dtto. Capital) declaró este miércoles que el CNE récien designado por el TSJ/ANC es peor que el anterior por las autoridades que lo presiden.

«Indira Alfonso, viene de ser presidente de la Sala Electoral y fue quien nos robó las elecciones en Amazonas» y «Gladys Gutiérrez, fue presidente de la Asamblea nos sacó no sé cuantas sentencias», dijo en rueda de prensa desde la sede de AD.

Condeó que a VP lo nombraron como organización terrorista y agregó «incluso existía el riesgo de que pusieran un alerta roja de Interpol para que algunos miembros de ese partido fueran apresados en el exterior, pero Interpol ya no le está parando a lo que diga el régimen».

«En nombre de AD, para nosotros UNT es un partido moralmente íntegro y aunque le roban también su tarjeta en manos de Bucaram, Freddy Paz o cualquier otro, para nosotros UNT no es sospechoso y al igual que nosotros no están dispuestos a participar en una payasada electoral», aseguró.

Allup reiteró que cualquier elección con las condiciones actuales no tendrá éxito porque la comunidad internacional no lo va a reconocer, hasta que el CNE no lo elija la AN. «No puede ser posible que si no se hace lo que quiere el régimen, te quita la tarjeta. Bueno, chico, llévate tu tarjeta, pero la tarjeta que tenemos aquí no me la vas a alacranear«.