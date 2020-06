El coordinador nacional de Acción Democrática, Henry Ramos Allup, aclaró este viernes que la tolda blanca no postuló candidatos para formar parte de la nueva directiva del CNE, al que catalogó de írrito.

«AD no ha propuesto a nadie para formar parte del CNE írrito designado en violación de la Constitución. La AN legítima e internaciona lm ente reconocida, presidida por el presidente Juan Guaidó, es el único organismo competente para designar nuevo CNE», dijo en Twitter, lo que significaría una fractura para el partido blanco.

Vale recordar que entre la nueva directiva del CNE, recién designada por el TSJ está incluído el dirigente político José Luis Gutiérrez, hermano de Bernabé Gutiérrez, quién encabeza la directiva de AD, junto a Ramos Allup.

En ese sentido el también diputado recalcó que el partido no asistirá al próximo evento electoral que sea convocado por el actual ente rector.

«AD no concurrirá a procesos electorales ilegítimos convocado por el CNE írrito que nadie reconocerá nacional ni internacionalmente. Actual AN tendrá vigencia por principio de continuidad mientras no se efectúe proceso electoral constitucionalmente válido para sustituirla» sentenció.