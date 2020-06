El rector del CNE, Rafael Simón Jiménez, condenó este lunes que el G4 rechace la designación de las nuevas autoridades del CNE nombradas por el TSJ/ANC y aseveró que la crisis política del país no termina porque la oposición es igual al chavismo.

“El problema de fondo, más allá de la designación del CNE, es la visión que se tenga de cómo salir de esta tragedia. Yo pienso que la única manera de salir del gobierno es con elecciones. Nosotros aún no salimos de esta tragedia porque tenemos una oposición que se parece mucho al chavismo», dijo en entrevista con Shirley Varnagy.

Aseveró que el G4 mantiene conversaciones permanentes con el gobierno de Maduro. «Negociar no tiene nada de malo. Hace un año comencé conversaciones con grupos de la oposición. Estos grupos se sentaron con el gobierno y una de las peticiones fue la reinserción en el Parlamento. Ese fue uno de los acuerdos”.

El historiador condenó que la AN no haya podido ser capaz de designar a las autoridades del CNE y dijo que en los 22 años que lleva el chavismo se han electo 4 CNE de los cuales 3 han sido elegidos por el TSJ. “La AN tiene 4 años y 6 meses de funciones y aún no han elegido un CNE. Yo nací en la política y comprendí que es un hecho que debe estar sometido constantemente a revisión”.

Asimismo, prometió «defender hasta donde pueda los derechos democráticos de todos los venezolanos. La confianza en el CNE no está en el mismo CNE, ni de quien esté allí, sino de las garantías que se proponen. Hay un compromiso de equilibrar la estructura del CNE y darle espacios a la oposición que se le han negado”.

«Yo estoy aquí para velar por los derechos de la Venezuela democrática. No pueden ligarme a ningún tema de conspiración. Tengo respaldo de todos los partidos políticos que están en la mesa de negociación entre la oposición y el gobierno. Las personas tienen que esperar, no se adelanten. Vean las condiciones. Una vez que estén sobre la mesa pueden tomar una decisión».

Adelantó que este lunes serán liberados «varios presos políticos» y que la primera reunión del directorio es hoy a las 11:00 de la mañana.