Representantes del movimiento político de Leocenis García, Prociudadanos, pidieron hoy a la directiva/AN presidida por el diputado Luis Parra que designe en 30 días a una nueva directiva del CNE.

Así lo dijeron a través de un comunicado:

Con la presencia de los principales líderes del Movimiento Prociudadanos, el Secretariado realizado este fin de semana, y que fue convocado por el líder de esa organización llegó a las siguientes conclusiones:

Ante la angustia que vive los venezolanos por la inmensa crisis económica en la cual han sido sumergidos, y ante la necesidad que tiene todo el pueblo de Venezuela de lograr que en el país se consolide un cambio político que le devuelva la paz y la armonía.

Desde el movimiento Prociudadanos hemos decidido levantar nuestra voz para representar a los que ya dejaron de expresarse por temor a la persecución y al chantaje, hemos decidido alzar nuestra voz de lucha por los más necesitados, por aquellos que después de veinte años de promesas hoy han recibido solo tristeza y agonía que los llevó a perder la esperanza de que en Venezuela exista un cambio real y verdadero.

Por esta razón, no creemos en la violencia, no creemos que los cambios políticos se logran destruyendo las infraestructuras del Estado, no creemos que los cambios políticos se logran violentando la propiedad ajena y destruyendo calles y avenidas.

En tal sentido, y reconociendo que la gran mayoría de los venezolanos que fueron engañados por la demagogia política de sectores que solo siembran el odio, usan la violencia, la confrontación entre hermanos de un mismo pueblo, usan la guerra civil como medio de solución a los conflictos, y reconociendo que hoy el pueblo de Venezuela desea un cambio político por la vía de la paz y de la hermandad a través de su voto, a través de ese mecanismo que solo puede garantizar la armonía entre venezolanos, que es el sufragio, porque ya no quieren seguir viviendo en una cultura de confrontaciones y revanchas, pero entendiendo que para lograr recuperar la confianza en el Voto, el pueblo desea un nuevo Consejo Nacional Electoral que garantice y respete los resultados.

Por tal motivo, como conclusión del secretariado nacional con diversos jefes regionales del movimiento Prociudadanos, se acordó por unanimidad exigir a la Asamblea Nacional y a su directiva presidida por el Diputado Luis Parra, máximos representantes del Poder Legislativo en Venezuela, que en menos de treinta días sea designado el nuevo Consejo Nacional Electoral como lo establece el artículo 8 de la Ley Orgánica del Poder Electoral, porque dicha acción será la única garantía para que los venezolanos recuperen la confianza en el sistema electoral y puedan acudir masivamente a la urnas para lograr recuperar y restablecer la democracia que les han arrebatado.

Así mismo, exigimos que una vez designados los nuevos miembros del consejo Nacional Electoral, inmediatamente sea divulgado el cronograma electoral para que así el pueblo de Venezuela pueda participar en las elecciones legislativas.

Todo esto, debe ir acompañado por la observación internacional dirigida y coordinada por la Organización de Estados Americanos (OEA), para que el ciudadano y la ciudadana venezolana tengan la plena seguridad de que su voto será respetado.

Como punto neurálgico del actual coyuntura, Prociudadanos considera improvisadas las decisiones del régimen en cuanto a la gasolina: Un sueldo mínimo de Maduro alcanza para 8 litros de gasolina. No discutimos que se pague la gasolina; ahora bien, debería pagarse a los trabajadores. Entonces se debería dolarizar los salarios.

Las medidas de gasolina son un total disparate. ¿Quién puede creer que el sistema de transporte público subsidiado, no va a bachaquear la gasolina?.

Las colas seguirán con ese control de gasolina por placa. Y lo de la gasolina a 0,50 $ para los empresarios relacionados al régimen, es un engaño.

¿Esos “empresarios” que tendrán la licencia para “importar” la gasolina y venderla a precios internacionales, quiénes son?. ¿ Quién les dará en realidad esa gasolina?. Los boliburgueses, testaferros del chavismo, hacen sus negocios, mientras el país muere de hambre.