El secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, conversó este lunes con el canciller de Argentina, Felipe Solá, donde le reiteró la importancia de ‘restaurar la democracia’ en Venezuela.



«Estados Unidos y Argentina son socios fuertes en el esfuerzo por expandir la prosperidad y la seguridad en nuestro hemisferio. Tuve una buena conversación con el canciller Felipe Solá para reiterar la importancia de esta alianza al enfrentarnos a Covid-19 y tratar de restaurar la democracia en Venezuela», escribió Pompeo en Twitter.

El gobierno del peronista Alberto Fernández ha apostado desde un inicio a una salida democrática en Venezuela, sin interferencia de extranjeros. a pesar de que la vicepresidenta es Cristina Fernández de Kirchner, aliada del difunto Hugo Chávez y la doctrina chavista.

