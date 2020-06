Carlos Ocaríz, Juan Pablo Guanipa y Henrique Capriles presentaron este viernes a medios de comunicación la propuesta que ofrecerá el partido Primero Justicia ante la Asamblea Nacional para atender la emergencia de salud, a propósito del Covid-19, y las condiciones políticas para lograr acuerdos con la administración de Nicolás Maduro.



«Ese es el gran esfuerzo. Sabemos que ha sido difícil, duro y complejo, pero tenemos que dar todos el mayor esfuerzo para lograr salir de esta pesadilla (…) Debemos comprender los síntomas de la crisis y sus causas, no debemos reducirnos a aliviar los efectos sino alentar los procesos para que se den las transformaciones que tanto necesitamos. Es necesario intensificar la presión para producir los cambios en Venezuela y poder transitar por el camino del progreso. Entiendo que uno se sienta asfixiado, pero tenemos que dar una voz de aliento y eso es lo que hacemos desde PJ», dijo Guanipa en el discurso introductorio, vía Zoom.

En ese sentido el también vicepresidente de la Asamblea Nacional hizo un llamado directo al Frente Amplio, partidos políticos, gremios, universidades y demás sectores de la sociedad civil a crear mecanismos para que se de el cambio que se requiere en el país y en la misma línea exhortó al respaldo de la propuesta que hoy presentaron: «Por la vida y por la libertad», la llamó.

El dirigente político Carlos Ocaríz fue el encargado de enumerar cada uno de los planteamientos y condiciones, en aras de «atender la crisis», dijo.

«Hicimos este pronunciamiento de manera muy sólida con todas nuestras estructuras del país. El pueblo venezolano está en una situación de catástrofe, 96 % de los venezolanos no tienen acceso a luz eléctrica y agua, pero más allá de eso, está también la crisis económica, la escasez de gasolina, la ausencia del servicio público de salud (…) El pueblo no puede seguir esperando que haya luz verde de no sé quién para poder tener acceso a soluciones concretas. Creemos que hay que buscar cómo atender la crisis, buscar recursos para que nuestro pueblo no muera por esta enfermedad», señaló.

En el mismo orden de ideas indicó que la propuesta de PJ se base en: «Primero, necesitamos equipos de bioseguridad de salud, pruebas PCR y ampliar la infraestructura de los hospitales para estar preparados ante lo que se viene; segundo: un aporte de 100 dólares por familia para soportar la pandemia. Es urgente. Tercero, la creación de un fondo para fortalecer las pequeñas y medianas empresas; cuarto, un nuevo CNE, confiable y transparente, y quinto: respeto total y absoluto de los derechos humanos en Venezuela», enumeró.

Sobre este último punto recalcó la liberación de todos los presos políticos y el ingreso de organizaciones especializadas en DDHH «para tener garantía de que esto se pueda ejecutar con eficiencia», subrayó.

100 dólares

En relación a los 100 dólares mensuales que propone el partido y que estarían recibiendo las familias venezolanas, tanto Ocaríz como Guanipa explicaron que se trata de un «subsidio directo para combatir la pandemia» y que dichos recursos saldrían de las multilaterales como parte de una donación y no un préstamo como podría pensarse.

«Cada familia venezolano recibiría 100 dólares para que pueda combatir la pandemia. Estos recursos tenemos que buscarlo y ya tenemos el cómo y dónde hacerlo. No es una medida populista, es una medida humanitaria. También el Fondo por la vida. Ese fondo es para fortalecer las pequeñas y medianas empresas que si antes estaban destruidas hoy están peor», explicó Guanipa sin ofrecer más detalles, pese a la insistencia de periodistas por conocer el mecanismo de repartición, considerando además que el subsidio de 100 dólares ofrecidos al sector salud por parte del llamado Gobierno Interino no se ha concretado hasta la fecha.

Ocaríz salió el paso a las interrogantes y agregó: «La propuesta es para que la gente reciba un apoyo, se queda en casa y tenga cómo mantenerse. Aun así, esto debe discutirse en el parlamento. No hay recursos para tener ese dinero, hay que ir a las multilaterales para conseguirlo. Eso lo están haciendo muchos países, no es un préstamo sino una donación. La única manera es a través de esa vía. Unas 3 millones 900 mil familias estarían recibiendo este beneficio. Solo queremos comentar que lo hemos hablado y lo hemos propuesto con todos los partidos, de hecho, esta propuesta fue llevada al G4, porque creemos que hay que hacerlo en perfecta unidad».

Otra de las interrogantes que surgió durante el encuentro virtual entre políticos y periodistas fue por qué PJ presenta esta propuesta por separado y no en el seno del Gobierno Interino de Juan Guaidó, a lo que el primer vicepresidente de la AN respondió: «Ya nosotros hemos presentado la propuesta y esperamos que los próximos días se discuta en la AN, lo que pasa es que hacemos una propuesta integral», finalizó.