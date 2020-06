El dirigente sindical de Hospitales y Clínicas de Caracas, Mauro Zambrano, denunció este jueves que la mayoría del personal médico en la ciudad capital usa tapabocas de tela ante la falta de dotación por parte de las autoridades, y esas mascarillas “no son efectivas”.

“#4Jun #MonitorSalud en medio de la pandemia por covid-19: Presentamos un balance de cómo se encuentran 14 centros de salud en Caracas, segunda entidad con el mayor número de casos de coronavirus seguido de Miranda. #Dato la mayoría del personal de la salud utiliza tapabocas de tela, que tuvieron que fabricar en sus hogares con materiales reciclables, esto ante la falta de dotación por parte de las autoridades hospitalarias. Estas mascarillas no son efectivas para el personal de salud”, posteó Zambrano en su cuenta Twitter.

El sindicalista detalló que “Hospital Algodonal: Sí hay guantes y tapabocas, pero solo para el personal de las áreas críticas. Se están reusando los tapabocas: Sí Material de limpieza: Agua: Sí Cloro: No Jabón: No Desinfectante: No. – Clínica Popular de Caricuao: Sí hay guantes pero no hay tapabocas. Se están reusando los tapabocas: Sí Material de limpieza: Agua: Sí Cloro: No Jabón: No Desinfectante: No. – Ambulatorio de El Cementerio: Sí hay guantes pero no hay tapabocas. Se están reusando los tapabocas: Sí Material de limpieza: Agua: No Cloro: No Jabón: No Desinfectante: No”.

“Hospital Vargas: Sí hay guantes y tapabocas, pero solo para el personal de áreas críticas Se están reusando los tapabocas: Sí Material de limpieza: Cloro: Sí Agua: No Jabón: No Desinfectante: No. – Hospital Los Magallanes de Catia: Sí hay guantes y no hay Tapabocas Se están reusando los tapabocas: Sí Material de limpieza: Agua: No Cloro: No Jabón: No Desinfectante: No. – Clínica Popular de El Valle: No hay ni guantes ni tapabocas. Se están reusando los tapabocas: Sí Material de limpieza: Cloro: Sí Agua: No Jabón: No Desinfectante: No”, acotó.

Zambrano prosiguió señalando que “Hospital de Lidice: Sí hay guantes pero no hay Tapabocas Se están reusando los tapabocas: Sí Material de limpieza: Cloro: Sí Jabón: No Agua: No Desinfectante: No. – Hospital Universitario de Caracas: Sí hay guantes pero no hay tapabocas Se están reusando los tapabocas: Sí Material de limpieza: Cloro: Sí Jabón: No Agua: Sí Desinfectante: No. – Oncologíco Luis Razetti: Sí hay guantes y tapabocas Se están reusando los tapabocas: No Material de limpieza: Cloro: Sí Agua: No Jabón: No Desinfectante: No”.

“Hospital JM de los Ríos: Sí hay guantes y tapabocas Se están reusando los tapabocas: Sí Material de limpieza: Cloro: Sí Agua: No Jabón: Sí Desinfección: Sí. – Maternidad Concepción Palacios: Sí hay guantes y tapabocas Se están reusando los tapabocas: Sí Material de limpieza: Cloro: Sí Agua: No Jabón: Sí Desinfectante: No. – Ambulatorio Humberto Fernández Morán en Las Adjuntas: No hay guantes ni tapabocas Se están reusando los tapabocas: Sí Material de limpieza: Cloro: No Agua: Si Jabón: No Desinfectante: No. – Hospital Francisco Antonio Risquez: No hay ni hay tapabocas. Se están reusando los tapabocas: Sí Material de limpieza: Cloro: No Agua: No Jabón: No Desinfectante: No – Hospital de Coche: cerrado desde el 2018”, concluyó Zambrano.

