Javier Flores, Presidente del Consejo Municipal del Táchira negó este jueves que los venezolanos migrantes que retornan al país sean expuestos a condiciones de insalubridad o que estén siendo maltratados y catalogó estos señalamientos de «profecías inciertas».

«No me extraña que existan personas que son profetas de cosas inciertas o tratan de dañar una imagen de un trabajo impecable o transparente. No existen malos tratos ni condiciones insalubres, se hacen grandes esfuerzos, claro, no están en un hotel 5 estrellas porque el bloqueo nos limita de una u otra forma, pero se le ha dado alimentación, logística, chequeos de salud y no ha existido el primer caso de un connacional que haya expresado una situación desfavorable de salud en los pasis. Al contrario regresan felices a sus hogares», dijo en entrevista en Primera Página de Globovisión.

Destacó que ONGs y la ONU acompañan el proceso del retorno de migrantes en la frontera.

Flores indicó que 45 mil personas han sido atendidas en los 27 puntos de control de retorno de migrantes que hay en el Táchira. Agregó que 142 de los contagiados se han recuperado y que ahora mismo hay 102 casos activos que están recibiendo el tratamiento contra el coronavirus.

Precisó «bajo la protección de Freddy Bernal no hemos parado ni un solo día recibiendo a los connacionales en medio de la pandemia. Muchos regresaron porque fueron víctimas de xenofobia y hoy los recibimos con profundo amor. Existe una planificación y protocolos para evitar que el virus penetre al resto del país bajo la supervisión de la GNB, la PNB y el Sebin. Son chequeados bajo el debido registro, tenemos un dispositivo de salud que práctica un diagnostico, pruebas rápidas, luego son trasladados a un punto de atención social integral mientras cumplen la cuarentena preventiva».

«Al quinto día se les realiza la segunda prueba y luego la prueba PCR al décimo día, antes de partir se le vuelve a realizar la prueba rápida».

Sobre los apagones, aseguró que en zonas donde habían hasta 8 horas de racionamiento hoy en día no se aplican. «Ha mejorado el servicio, hemos llegado a tener días con 0% de racionamiento, hay lugares donde había hasta 8 horas y ni un minuto se está practicando. Tenemos un equipo multidisciplinario, es Corpoelec la que lleva a cabo este proceso, en 3 meses que tiene la nueva junta directiva se ha logrado un cambio significativo».