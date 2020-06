La diputada Manuela Bolívar (VP-Miranda) advirtió este jueves que el riesgo de infección para los ciudadanos, por el nuevo coronavirus, «es 120 veces mayor que antes», por lo que llamó a la población a no relajar las medidas preventivas para evitar la propagación de la pandemia.

“A pesar de la flexibilización que hay en el país, la verdad es que la epidemia no está controlada. Dado los números que se reportan el riesgo de infección es 120 veces mayor que antes (…) Tenemos que ser rigurosos en los mecanismos de prevención y más en un escenario donde no hay agua. Hay focos activos en poblaciones vulnerables como la Pemón y Wayu”, explicó la parlamentaria durante un debate realizado en la AN.

Asimismo, dijo que uno de los sectores más vulnerables es el «personal sanitario» por el cual el presidente encargado designado por la AN, Juan Guaidó, ha abogado porque se les otorgue mejores condiciones para hacer tan importante trabajo.

Por su parte la diputada María Teresa Pérez (AP-Lara), quien fue directora de salud en el estado Lara, indicó que “si para el 14 de junio el régimen decía que teníamos 2.978 casos, con 25 fallecidos, estoy convencida como médico que esa cifra tiene que ser más elevada, porque no se le hace PCR a todos”.

En este sentido, estableció que «según las cifras de la OMS, en Venezuela solo hacemos un 2,3% de PCR que son las pruebas para diagnosticar si un paciente tiene coronavirus o no”.

Por último el diputado Juan Carlos Velazco (AD-Zulia) manifestó que “esta situación que estamos viviendo con la pandemia, donde vemos un incremento progresivo y vertiginoso era claramente previsible, producto de que nuestro sistema de salud esta colapsado”.

“Actualmente en américa ocupamos el último puesto en capacidad de respuesta ante la pandemia. Aquí en Venezuela el comportamiento fue lineal al principio, pero ha venido cambiando las últimas 4 semanas”, añadió.

“Es evidente que estamos en pleno desarrollo de la fase de expansión en Venezuela. El aumento de la pandemia está elevando, no es cierto que en Venezuela se haya aplanado la curva de la pandemia”, finalizó.