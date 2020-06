El secretario ejecutivo de Fetrasalud, Pablo Zambrano, llamó a los trabajadores sanitarios a protestar en la calle por un salario justo y dijo que no descansará hasta que reivindique a quienes están al frente de la salud en el país.



“No descansaremos hasta lograr reivindicar a los trabajadores sanitarios de Venezuela. Lucharemos por la Venezuela que queremos y por la familia. El salario es el corazón de la clase obrera, se trabaja para vivir con dignidad. Personal sanitario de Venezuela, vamos a la calle a protestar por salarios justos”, dijo Zambrano en su cuenta de Twitter.

En esa línea, Edicson Hernández, dirigente sindical del Hospital Dr. Luis Razetti de Barcelona, pidió a los trabajadores que unifiquen y luchen por la reivindicación de los sueldos.

“Nuevamente estamos rechazando estos salarios de hambre y miseria al que nos tiene condenados el gobierno de Nicolás Maduro. Nos están matando de hambre. Por eso el llamado que le hago a la clase trabajadora es unificarnos para juntos luchar por nuestros derechos laborales reivindicativos”, indicó.

“El llamado es a luchar nuestros derechos constitucionales, basta de estar condenados a la tragedia, basta de tanta indolencia”, señaló Hernández.

En medio de una campaña por visibilizar la crisis en ese sector, el dirigente sindical de Hospitales y Clínicas de Caracas, Mauro Zambrano, también opinó y alertó que en menos de una semana, tres trabajadores de la salud han fallecido por Covid-19.

“Nuestro personal hace frente a una pandemia sin recursos, sin equipos, arriesgando su vida y su salud y además son amedrentados si no van a trabajar”, señaló.

Y remarcó: “Aunque hoy no podamos estar en las calles exigiendo nuestros derechos no significa que no podamos alzar nuestra voz, hoy más que nunca se hace necesario lograr reivindicaciones salariales”.

En menos de una semana se ha registrado la muerte de al menos tres trabajadores de la salud por COVID-19.

