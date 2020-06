La exfiscal general, Luisa Ortega Díaz, reiteró este miércoles que abstenerse a no votar solo sirve para entregarle el poder mansamente a la «tiranía». Considera que cuando se votó masivamente «el régimen fue derrotado».



«La abstención sólo ha servido para cederle el poder mansamente a la tiranía. Las veces que hemos votado masivamente el régimen fue derrotado. La meta es derrotarlos de nuevo y podemos hacerlo», afirma Ortega Díaz en un video.

Explica que el voto en Venezuela «ha sido históricamente un acto de coraje, valentía y rechazo a las malas políticas de gobiernos irresponsables. Es hora de reivindicar nuestra fuerza ciudadana. El voto no es complacencia ni complicidad con la tiranía. Complacencia y complicidad es no votar».

«El tirano quiere que no votemos para perpetuarse en el poder pues sabe que no tiene pueblo ni quien vote por él. Eso representa su derrota. Al votar no le hacemos el juego, al contrario, se ha demostrado en los últimos años que abstenernos y no participar es entregarle los espacios a quienes han arruinado el país», manifiesta la exfiscal.

Asimismo dice que ahora se presenta un nuevo reto para «organizarnos y movilizarnos. Para estimular el voto como bandera de lucha como un instrumento para conquistar el poder. No perdamos el único bastión de democracia que queda en Venezuela: La AN».

«Cuando participamos en una elección popular nos estamos expresando para cambiar la vida del futuro de esta sociedad… Vamos nosotros a decidir nuestro país y el futuro que queremos. La democracia se enfrenta con más democracia», finalizó.