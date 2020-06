El diputado (F16J) Omar González indicó este viernes que unas parlamentarias no detendrán la destrucción de Venezuela ni resolverán la hiperinflación y la falta de alimentos e insumos. Considera que eso sólo se conseguirá con un cambio político.



El parlamentario de Anzoátegui añadió que “durante 21 años, las mafias de la tiranía castrochavista cometieron el mayor saqueo contra un país que se tenga registro en la historia de América Latina”.

Precisó que la celebración de elecciones legislativas no significa un avance en la estrategia del cese de la usurpación y en cambio es un camino para que, a través de mecanismos irregulares y guerras psicológicas, “el oficialismo se haga con la mayoría del Poder Legislativo nacional”.

El parlamentario fue tajante al indicar que ceder a la realización de estos comicios también echa por tierra todo el sacrificio realizado por años por una oposición democrática y combativa que “dejó su vida y sus sueños en las calles de Venezuela”.

Contrariamente a lo que sostienen los “electoralistas”, González sostuvo que la elección no es entre ayudar a los partidos de la oposición a conseguir unos cuantos curules o entregarle el control del Parlamento al “régimen”; la lucha de los venezolanos es por “liberar al país del castrochavismo y sacar de raíz a ese conglomerado de mafias con la ayuda de una colación internacional”.

Más adelante, explicó que “quizás el error más grande de la postura de ciertos personajes que se dicen de oposición es la suposición en cuanto a que la única opción que dispone Venezuela es decidir entre elecciones como sea o la violencia”.

Y agregó: “Una abrumadora mayoría de venezolanos, incluidos algunos seguidores del socialismo, desechan la opción de un futuro bajo la tutela de Cuba, Rusia, China e Irán; con la guerrilla colombiana, el terrorismo islámico y los carteles de la droga como sus gendarmes. Incluso, figuras del chavismo de base han comprendido la dificultad que significaría una dominación de estas organizaciones criminales como receta para el futuro, por eso es que cada día son más y más los arrepentidos de haber depositado su confianza en estos delincuentes y por ello es que están tratando de sumar su apoyo para lograr un cambio político completo y no a medias”.

El Jefe de la Fracción 16J enfatizó que la inmensa mayoría de los venezolanos rechazan ese “chantaje”, porque están conscientes que Venezuela vive la agonía de este “régimen” y están en contra de ese “cambalache” de unos cuantos curules a cambio de mantener a Maduro en el poder.

Omar González llamó a la reflexión a las estructuras políticas entre los factores democráticos para que depongan la política electorera y colaboracionista y entiendan que el porvenir de Venezuela es lo que está en juego.

Fracción 16J contra “espurio” TSJ

El Jefe de la Fracción Parlamentaria 16 de Julio adelantó que acudirá a la próxima sesión que se convoque con el firme propósito de hacer un llamado de atención a sus homólogos no solo en torno a no aceptar las condiciones impuestas por un Tribunal Supremo de Justicia espurio y viciado, sino no adelantar paso alguno para la materialización de elecciones parlamentarias que sólo servirían para oxigenar al régimen.

“En ese sentido, la actual Asamblea Nacional debe legislar y aprobar la solicitud de activar el artículo 8 del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el R2P y la aprobación del 187 numeral 11 de la Constitución nacional», finalizó.

Nota de prensa