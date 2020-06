El diputado José Manuel Olivares (PJ-Vargas) señaló este miércoles que le “llama la atención” que Nicolás Maduro “no amenace con cárcel” al gobernador de La Guaira, Jorge Luis García Carneiro, por “permitir” que se realicen las fiestas de San Juan en plena cuarentena radical por el coronavirus.

“La medicina no es un ciencia exacta como las matemáticas, pero todo tiene una explicación justificación. El pico comienza más tarde en Venezuela poca conectividad aérea, un solo aeropuerto con conectividad internacional que es el de Maiquetía, la escasez de gasolina que hace que el desplazamiento entre ciudades sea más complicado. Conozco bien las festividades de San Juan. Vimos esa masa de gente en Naiguatá, algo irresponsable, es una actividad histórica pero es momento de preservar la vida de los venezolanos. Me llama poderosamente la atención no ver a Nicolás Maduro amenazando con cárcel a García Carneiro por permitir estas fiestas de San Juan en Naiguatá, en el estado Vargas. Han habido fiestas, varios eventos que han roto la cuarentena. Hoy Venezuela es el país que menos pruebas hace de América Latina tipo PCR y solo supera a Haití”, afirmó Olivares al programa Código 58 de TVVenezuela Noticias.

El parlamentario reiteró que “el covid-19 ha demostrado la incapacidad, la impericia, y la pérdida de tiempo de Nicolás Maduro. El Hospital Universitario de Maracaibo fue tomado por el gobernador del Zulia, que usurpa la gobernación y tiene el control del hospital, y además es una demostración de que luego de tres meses de cuarentena no se construyeron las capacidades para atender a los venezolanos. En ese hospital hay más de 300 casos de covid-19, y solo cuentan con 7 camas de terapia intensiva y 9 ventiladores. En este momento hay dos médicos en estado crítico y esos se suman a los más de 48 casos de médicos a nivel nacional. Maduro no dice ni una palabra de reconocimiento al médico venezolano, lo que demuestra su desprecio al sistema de salud. Más grave es como se oculta información”.

“Esa actitud miserable de llamar a los venezolanos arma biológica, queriendo decir que va a ir a su casa a matar a su mamá, es un sinsentido inmenso. Maduro manipula la información tanto de casos como de fallecidos”, indicó.

Finalmente, Olivares dijo que respalda el acuerdo con la OPS. “La política es la herramienta para servir al ciudadano, si este acuerdo con la OPS puede servir para salvar una vida, yo voy a estar de acuerdo a pesar de los temores personales que tengo con el comportamiento de la doctora Carissa Etienne y de la OPS con un manejo político muy cercano a Nicolás Maduro y a la izquierda internacional y la influencia cubana que hay en ese organismo”.

